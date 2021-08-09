Lisa俏皮6連拍慶BLACKPINK周年！全身代言品牌展吸金力

8月8日是台灣的父親節，不過對韓流粉絲來說，這天的也是韓國女子天團BLACKPINK出道周年的紀念日。今年歡慶5周年的BLACKPINK，紛紛在當天於自己IG分享合體照，除了全新企劃「4+1 Project」，即將推出的首部電影「BLACKPINK The Movie」更是讓全球粉絲引頸期盼。其中全球最紅K-Pop偶像、全韓國最多IG粉絲的「人間芭比」Lisa，還特地在IG分享了自己的6連拍，將自己代言的服裝、化妝品、珠寶全都穿戴上身，展現「豐收」的代言成果。

Lisa這組6連拍中，再度配戴她為寶格麗（BVLGARI）代言形象廣告中曾經演繹的B.zero1系列珠寶。這是寶格麗在1999年時，以品牌誕生地羅馬的地標羅馬競技場為靈感而推出的創作，將這個傳奇建築流暢的圓弧外觀化為可以配戴在身上的珠寶，設計跨越時空與性別，至今風靡全球數十年。近年來，品牌更結合充滿時尚龐克魅力的立體鉚釘，推出B.zero1 Rock新品，璀璨亮眼又極富視覺效果。B.zero1系列不論單獨或混搭配戴，搭配性高，也難怪成為Lisa最經常配戴的珠寶單品。 Lisa在IG分享自己配戴寶格麗珠寶的照片歡慶BLACKPINK出道5週年。圖／取自IG @lalalalisa_m Lisa在IG分享自己配戴寶格麗珠寶的照片歡慶BLACKPINK出道5週年。圖／取自IG @lalalalisa_m BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列黃K金鑽石頸鍊，約31萬3,600元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，23萬3,200元。圖／寶格麗提供 Lisa在IG分享自己配戴寶格麗珠寶的照片歡慶BLACKPINK出道5週年。圖／取自IG @lalalalisa_m Lisa在IG分享自己配戴寶格麗珠寶的照片歡慶BLACKPINK出道5週年。圖／取自IG @lalalalisa_m Lisa在IG分享自己配戴寶格麗珠寶的照片歡慶BLACKPINK出道5週年。圖／取自IG @lalalalisa_m Lisa在IG分享自己配戴寶格麗珠寶的照片歡慶BLACKPINK出道5週年。圖／取自IG @lalalalisa_m BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑽石手環，33萬1,500元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列黃K金手環，15萬2,300元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，48萬3,800元。圖／寶格麗提供