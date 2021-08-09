中衛「哈利波特」迎開學 魔法學校親子口罩8／17開賣

CSD中衛和華納兄弟消費品部今年3月「哈利波特」20周年，推出首部曲「入學通知」口罩掀起收藏風潮，9月開學，再度攜手推出二部曲 「魔法學院」親子口罩，哈利波特迷可以一次擁有霍格華茲四大學院特色口罩，除了成人款，還有可愛Q版兒童款，一組四盒共40片，售價600元，8月17日起開賣，親子可以搭配適合學院口罩上學去。

中衛表示，8月17日起推出的「哈利波特學院款口罩」，首波將在momo、PChome、YAHOO、博客來及蝦皮購物等電商平台正式上市，第二波實體將在丁丁藥局、松本清、康是美、HOLA特力和樂、台中分子藥局、屈臣氏、日藥本舖、寶雅、特美事等通路販售，販售訊息可關注中衛官方臉書粉絲團。

「哈利波特迷」都知道在霍格華茲魔法學校，學生會按特色被分配到四大學院，中衛表示，「魔法學院」口罩設計採用白色親膚層，感覺更清爽，整體設計靈感來自四大學院代表色及學院獸圖騰。紅色和金色的「獅子」代表葛來分多；綠色和銀色的「蛇」代表史萊哲林；藍色和銅色的「老鷹」代表雷文克勞，鮮黃色和黑色的「獾」代表赫夫帕夫。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，哈利波特20週年紀念「霍格華茲魔法學院」親子口罩，每一學院單獨成盒，分為成人款和兒童款，從外盒到口罩圖案設計完全不同風格，成人款略帶英國學院風，兒童款則添加Q版巫師袍、分類帽等魔法元素，2組獨立設計分開販售，每盒10片。為方便粉絲一次收集四大學院口罩，特地推出套組，一組四盒，共40片，售價600元。

周令怡說，此一口罩並首創雙色耳繩，質感大增，此項新技術已申請專利。此外，口罩右上角鋼印是霍格華茲校徽H，右下角是學院名，成人版字樣採原版風格，兒童版則是可愛童趣字體，令人愛不釋手。