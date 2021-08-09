快訊

【醫學教育拼裝車】醫學系管制員額1300名 調整要看醫界大老臉色

阿富汗兵敗如山倒！塔利班閃電戰72小時同步攻陷5省會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消費者敲碗最想要的手表來了！TISSOT PRX自動上鍊款抵台開賣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
雋永的設計，以及高CP值的規格，讓PRX 40 205系列自動上鍊腕表在外媒曝光後，就在社群上被熱烈討論。圖／TISSOT提供
雋永的設計，以及高CP值的規格，讓PRX 40 205系列自動上鍊腕表在外媒曝光後，就在社群上被熱烈討論。圖／TISSOT提供

說天梭表（TISSOT）的 PRX自動款腕表，最受到消費者期待一點都不為過，因為還沒正式開賣，就已經有著極高詢問度。這款帶有70年代美學的表款，有什麼值得粉絲敲碗也要買到的特色呢？甚至直接付清款項，都想要入手一只，絕對是天梭表今年最熱門的系列。

早在今年年初，天梭表就先曝光搭載石英機芯的PRX 40 205系列腕表，一上市後就迅速銷售一空，有著一大串等待排隊的候補名單，都殷殷期待能買到這款經典設計。對比1978年時推出的PRX原始表款，天梭表盡可能的復刻了所有細節，包括了寬大的鍊節式表帶，與纖薄酒桶形表殼，加上一體成型無表耳配置都原汁原味的呈現。由於全表皆以精鋼材質製成，因此TISSOT刻意在表殼、表鍊做出不同切面與打磨，在表面呈現出如髮絲紋或是拋光面的對比，提升腕表質感；價格更是親民，因此受到消費者的追捧。

而全新的PRX 40 205系列自動上鍊腕表，就是奠基於上述的特色裡，但改以搭載招牌的Powermatic 80機械機芯而來。更讓非機械表不買的人都眼睛為之一亮，除了延續表鍊與表殼一體成型的復古特色，以及細膩的拋光打磨之外，TISSOT還讓PRX自動上鍊款的表盤，配置方形浮雕壓紋，以及「AUTOMATIC」字樣提高辨識度。不僅如此，還具備防水100公尺，80小時動力儲存和「透背」的藍寶石水晶玻璃底蓋。加上售價落在2萬元初，就能買到瑞士製造品質，也成為想入手機械表的消費者首選。

正因為雋永的設計，以及高CP值的規格，讓PRX 40 205系列自動上鍊腕表在外媒曝光後，就在社群上被熱烈討論。TISSOT也透露無論是專賣店還是經銷商，都時常接到消費者的詢問電話，甚至直接付清款項都想要買到，受歡迎程度可見一斑。這款明星表款，近期也在期盼下登台開賣，但因為全球市場都在瘋搶，因此僅有少量到貨，想買的人可要把握機會。

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，有著纖薄的表殼，加上全表以精鋼材質打造，是新一代紳士表款最佳選擇。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，有著纖薄的表殼，加上全表以精鋼材質打造，是新一代紳士表款最佳選擇。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，有著纖薄的表殼，加上全表以精鋼材質打造，是新一代紳士表款最佳選擇。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，有著纖薄的表殼，加上全表以精鋼材質打造，是新一代紳士表款最佳選擇。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，有著纖薄的表殼，加上全表以精鋼材質打造，是新一代紳士表款最佳選擇。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，有著纖薄的表殼，加上全表以精鋼材質打造，是新一代紳士表款最佳選擇。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約22,000元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約22,000元。圖／TISSOT提供

PRX 40 205系列自動上鍊腕表具備防水100公尺，80小時動力儲存和「透背」的藍寶石水晶玻璃底蓋。圖／TISSOT提供
PRX 40 205系列自動上鍊腕表具備防水100公尺，80小時動力儲存和「透背」的藍寶石水晶玻璃底蓋。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，有著表鍊與表殼一體成型的復古特色。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，有著表鍊與表殼一體成型的復古特色。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供

腕表

延伸閱讀

愛馬仕捕捉神話飛馬！工藝腕表結合琺瑯金雕、麥稈鑲嵌

跟咖啡一樣提神？這手表自帶「蟋蟀聲」喚醒一日之計

蔡阿嘎1句話釣出戴資穎！「不怕死約戰」網全敲碗：小戴快虐他

迪麗熱巴2度告白楊洋！粉絲敲碗「原地結婚」

相關新聞

桃園市立美術館「橫山書藝獎」打開書法國際交流的平台

「橫山書藝獎」鼓勵富有時代精神、具開拓性觀點、議題、形式、內容的書藝展覽與書藝創作實踐，凡於2018年6月1日起至2021年6月30日間展出，並以書藝為題之展覽皆可報名參加。

七夕限定！7-ELEVEN哈根達斯買9送9、精品美式買1送1

七夕情人節將至，7-ELEVEN掌握甜蜜送禮商機，以「吃甜甜享優惠」、「放閃打卡必備」、「質感實用好禮」3大主題吸客，備...

Lisa俏皮6連拍慶BLACKPINK周年！全身代言品牌展吸金力

8月8日是台灣的父親節，不過對韓流粉絲來說，這天的也是韓國女子天團BLACKPINK出道周年的紀念日。今年歡慶5周年的B...

中衛「哈利波特」迎開學 魔法學校親子口罩8／17開賣

CSD中衛和華納兄弟消費品部今年3月「哈利波特」20周年，推出首部曲「入學通知」口罩掀起收藏風潮，9月開學，再度攜手推出...

消費者敲碗最想要的手表來了！TISSOT PRX自動上鍊款抵台開賣

說天梭表（TISSOT）的 PRX自動款腕表，最受到消費者期待一點都不為過，因為還沒正式開賣，就已經有著極高詢問度。這款...

長榮國際連鎖酒店多款中西月餅禮盒 早鳥預購八折起

受疫情影響，民眾逐漸調整原有的社交模式，與家人、朋友及客戶間見面機會減少了，因應即將到來的中秋佳節長榮國際連鎖酒店全台六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。