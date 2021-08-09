消費者敲碗最想要的手表來了！TISSOT PRX自動上鍊款抵台開賣
說天梭表（TISSOT）的 PRX自動款腕表，最受到消費者期待一點都不為過，因為還沒正式開賣，就已經有著極高詢問度。這款帶有70年代美學的表款，有什麼值得粉絲敲碗也要買到的特色呢？甚至直接付清款項，都想要入手一只，絕對是天梭表今年最熱門的系列。
早在今年年初，天梭表就先曝光搭載石英機芯的PRX 40 205系列腕表，一上市後就迅速銷售一空，有著一大串等待排隊的候補名單，都殷殷期待能買到這款經典設計。對比1978年時推出的PRX原始表款，天梭表盡可能的復刻了所有細節，包括了寬大的鍊節式表帶，與纖薄酒桶形表殼，加上一體成型無表耳配置都原汁原味的呈現。由於全表皆以精鋼材質製成，因此TISSOT刻意在表殼、表鍊做出不同切面與打磨，在表面呈現出如髮絲紋或是拋光面的對比，提升腕表質感；價格更是親民，因此受到消費者的追捧。
而全新的PRX 40 205系列自動上鍊腕表，就是奠基於上述的特色裡，但改以搭載招牌的Powermatic 80機械機芯而來。更讓非機械表不買的人都眼睛為之一亮，除了延續表鍊與表殼一體成型的復古特色，以及細膩的拋光打磨之外，TISSOT還讓PRX自動上鍊款的表盤，配置方形浮雕壓紋，以及「AUTOMATIC」字樣提高辨識度。不僅如此，還具備防水100公尺，80小時動力儲存和「透背」的藍寶石水晶玻璃底蓋。加上售價落在2萬元初，就能買到瑞士製造品質，也成為想入手機械表的消費者首選。
正因為雋永的設計，以及高CP值的規格，讓PRX 40 205系列自動上鍊腕表在外媒曝光後，就在社群上被熱烈討論。TISSOT也透露無論是專賣店還是經銷商，都時常接到消費者的詢問電話，甚至直接付清款項都想要買到，受歡迎程度可見一斑。這款明星表款，近期也在期盼下登台開賣，但因為全球市場都在瘋搶，因此僅有少量到貨，想買的人可要把握機會。
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