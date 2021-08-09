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愛馬仕捕捉神話飛馬！工藝腕表結合琺瑯金雕、麥稈鑲嵌

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas腕表上色過程。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas腕表上色過程。圖／愛馬仕提供

馬，是法國精品品牌愛馬仕（Hermès）創作產品時喜愛的主題，不論是絲巾的圖騰、餐瓷的彩繪、或是腕表的設計。人類為美麗的馬兒，以想像力裝上了一對翅膀。成為傳說神話中的飛馬，除了引發人無限的浪漫情懷，也因為與愛馬仕品牌的名字、品牌的根源有關聯，也成為愛馬仕鍾愛的創作主題。愛馬仕本月推出的Slim d’Hermès La Source de Pégas工藝腕表，便是捕捉這傳奇生物於手腕間的絕美創作。

法國藝術家Pierre Marie 設計的La Source de Pégase絲巾，是這款工藝腕表的靈感來源。藝術家以其獨特的壯士風格，描繪了飛馬珀伽索斯在赫利孔山（Helicon）用蹄踏擊岩石而引出希波浦泉水（Hippocrene）的神話故事，相傳這泉水為靈感之泉，可為吟遊詩人帶來源源不絕的創作靈感。飛馬猶如置身奇幻愉悅宇宙，兩款腕表分別運用了琺瑯、麥稈鑲嵌、金雕與珍珠母貝微繪工藝。

第一款以明亮黃色為主調的設計，結合大明火內填琺瑯和麥稈鑲嵌工藝。立體的飛馬本體經連續多層800度以上的高溫琺瑯燒製，然後再以手工雕刻而成。而它的扇形翅膀則以麥稈鑲嵌工藝製作，是以精選染色乾燥後的麥稈片段仔細組合構成的精緻圖案。第二款光芒四射的天藍色調飛馬，以鐫刻工藝完成：由微繪藝術家用筆刷將各色顏料仔細地塗覆在珍珠母貝表盤上，鐫刻大師用雕刻刀和鑿子將白金飛馬的輪廓浮雕成形，再以手工為葉狀金線交織組合成的翅膀羽毛添上明亮鮮豔的色彩。

愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas琺瑯工藝腕表，301萬3,900元，全球限量編號12只。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas琺瑯工藝腕表，301萬3,900元，全球限量編號12只。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas工藝腕表黃色款結合內填琺琅。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas工藝腕表黃色款結合內填琺琅。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas麥稈鑲嵌腕表上色過程。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas麥稈鑲嵌腕表上色過程。圖／愛馬仕提供
麥稈鑲嵌。圖／愛馬仕提供
麥稈鑲嵌。圖／愛馬仕提供
金雕飛馬身軀。圖／愛馬仕提供
金雕飛馬身軀。圖／愛馬仕提供
麥稈鑲嵌須事先精選麥稈、染色、曬乾。圖／愛馬仕提供
麥稈鑲嵌須事先精選麥稈、染色、曬乾。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas工藝腕表呈現神話的飛馬主題。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas工藝腕表呈現神話的飛馬主題。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas麥稈鑲嵌工藝腕表，368萬3,600元，全球限量編號12只。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas麥稈鑲嵌工藝腕表，368萬3,600元，全球限量編號12只。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas腕表上色過程。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas腕表上色過程。圖／愛馬仕提供
麥稈鑲嵌。圖／愛馬仕提供
麥稈鑲嵌。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 腕表

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