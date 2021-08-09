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愛馬仕捕捉神話飛馬！工藝腕表結合琺瑯金雕、麥稈鑲嵌
馬，是法國精品品牌愛馬仕（Hermès）創作產品時喜愛的主題，不論是絲巾的圖騰、餐瓷的彩繪、或是腕表的設計。人類為美麗的馬兒，以想像力裝上了一對翅膀。成為傳說神話中的飛馬，除了引發人無限的浪漫情懷，也因為與愛馬仕品牌的名字、品牌的根源有關聯，也成為愛馬仕鍾愛的創作主題。愛馬仕本月推出的Slim d’Hermès La Source de Pégas工藝腕表，便是捕捉這傳奇生物於手腕間的絕美創作。
法國藝術家Pierre Marie 設計的La Source de Pégase絲巾，是這款工藝腕表的靈感來源。藝術家以其獨特的壯士風格，描繪了飛馬珀伽索斯在赫利孔山（Helicon）用蹄踏擊岩石而引出希波浦泉水（Hippocrene）的神話故事，相傳這泉水為靈感之泉，可為吟遊詩人帶來源源不絕的創作靈感。飛馬猶如置身奇幻愉悅宇宙，兩款腕表分別運用了琺瑯、麥稈鑲嵌、金雕與珍珠母貝微繪工藝。
第一款以明亮黃色為主調的設計，結合大明火內填琺瑯和麥稈鑲嵌工藝。立體的飛馬本體經連續多層800度以上的高溫琺瑯燒製，然後再以手工雕刻而成。而它的扇形翅膀則以麥稈鑲嵌工藝製作，是以精選染色乾燥後的麥稈片段仔細組合構成的精緻圖案。第二款光芒四射的天藍色調飛馬，以鐫刻工藝完成：由微繪藝術家用筆刷將各色顏料仔細地塗覆在珍珠母貝表盤上，鐫刻大師用雕刻刀和鑿子將白金飛馬的輪廓浮雕成形，再以手工為葉狀金線交織組合成的翅膀羽毛添上明亮鮮豔的色彩。
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