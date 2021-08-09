半熟炸蛋配香濃綠咖哩！瓦城3款新飯食、蝦醬雞翅上桌

瓦城泰統集團旗下的泰式麵食「大心」，以泰式主菜搭半熟炸蛋，全新推出「裝熟蛋椒麻雞飯」、「裝熟蛋綠咖哩雞肉飯」等3款飯食，並有「泰式蝦醬雞翅」同步登場。另外還有「滿300打9折」的外帶自取優惠。

此次新推出的「裝熟蛋椒麻雞飯」將特選雞腿塊酥炸後，搭配雲耳與小黃瓜，再淋上特製椒麻醬汁，帶來香氣四溢的椒麻香。除了品嚐原味主食，吃到一半可再將淋有「是拉差醬」的半熟炸蛋撥開，一同拌在白飯上，更添滑順滋味，每份230元。「裝熟蛋綠咖哩雞肉飯」則以綠咖哩為基底，搭配松子、雞胸肉片、長豆、雲耳等配料，並以半熟炸蛋增添濃郁，每份250元。至於「裝熟蛋咖哩雞腿飯」則以黃咖哩搭配整隻帶骨雞腿肉、馬鈴薯塊、紅蘿蔔與半熟炸蛋，創造出微辣爽快的風味，每份250元。2款咖哩飯食也都搭配有「炸金針菇」，更添口感變化。