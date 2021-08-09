極簡保養誕生！NUEVA高解析粉刺機aurora小極光

圖／有.設計uDesign提供

肌膚的清透感，往往是讓人看起來容光煥發的主因，輕透感的關鍵，除了平日保濕要做好，毛孔的潔淨，往往是一個人的質感決勝點。有些人習慣用手或是青春棒自己清粉刺，可是指甲縫容易藏污納垢導致發炎、粉刺棒亂擠也容易傷肌留疤，但不擠粉刺的毛孔只會被越撐越大，似乎不管怎麼做都不對 — 也許是時候，該考慮一款不傷肌膚的粉刺機了。

NUEVA經過多年研發打造的「小極光」HD高解析粉刺機，主打「吸力適中不傷肌」，產品採用了獨特非侵入式的真空負壓技術，搭配智能感應晶片，能夠完美拿捏吸力，加上3秒停留安全警示，既能迅速有效吸出毛孔髒汙，更不怕傷害肌膚！

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挑戰業界高規 即視即吸X無痛X不傷肌

粉刺清不乾淨，看不看得清楚也很重要。不論是黑頭、白頭粉刺，有時不拿個放大鏡，把檯燈給喬好角度，還真的是看不清楚。所以時常一個不小心，還傷害到了旁邊無辜乾淨的毛孔，反而對肌膚造成了傷害。

「小極光」擁有最高60倍放大、200萬畫素、內建6顆LED燈，就是要讓你看清楚！其中搭配4顆晶透吸頭溫柔呵護每一寸肌膚、5檔吸力適用各種膚質，全方位組合搭配出20種清潔模式，從一般肌、油肌、乾肌、混和肌及敏感肌NUEVA面面俱到，APP中還可貼心拍照與錄影，細細為您寫下肌膚蛻變日記。

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