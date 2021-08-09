8月週一不憂鬱！ 星巴克、路易莎、伯朗咖啡館享優惠

8月週一不憂鬱！咖啡連鎖通路星巴克、路易莎、伯朗咖啡館都推出相關優惠，緩解上班族的工作焦慮。星巴克每逢週一推出「Nitro Day」活動，伯朗咖啡館祭出每逢週一咖啡分享日「買一送一」優惠；路易莎則在防疫概念下推出線上訂餐、來店自取9折優惠，採線上預先付款，減少接觸，也節省門市結帳流程的時間。

星巴克咖啡：氮氣飲料系列單杯折扣30元

星巴克咖啡8月每逢週一推出「Nitro Day」活動，於9日、16日、23日、30日活動當日，購買氮氣飲料系列，單杯可享30元折扣優惠，限有提供氮氣飲料系列的門市提供此優惠。查詢販售門市: https://reurl.cc/WE0yxO

伯朗咖啡館：咖啡分享日「買一送一」

伯朗咖啡館8月則推出「買一送一」咖啡分享日活動。活動日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動。結帳金額以高價品計算（更換燕麥奶及加料品項，依份數另外收費），飲品限結帳當日領取。

伯朗咖啡館8月推出優惠活動。圖／摘自伯朗咖啡館官方臉書。

9日、16日、23日、30日分享日門市：南京、中山一（長安西路口）、中山二（撫順公園旁）、松江、站前、公館、重慶、承德、北投、臺大醫院、署桃醫院、長庚二、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋（配合市政府營業公告）。

9日、23日週一加碼分享日門市：建國、科大、宜蘭大學、南港（遇場館活動日不配合）。

15日、22日、29日分享日門市：徐匯廣場、宜蘭、家福中壢。

路易莎咖啡：線上訂餐、來店自取9折優惠

路易莎咖啡線上訂餐、來店自取，享全單總金額9折優惠，活動至8月31日截止。圖／摘自路易莎咖啡官方臉書。

路易莎咖啡則是整個8月都提供線上訂餐、來店自取9折優惠。利用「你訂線上訂餐」系統，到店前先訂購並線上付款，即享全單總金額9折優惠。

「你訂線上訂餐」：https://order.nidin.shop/brand/louisacoffee。