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七夕送禮商機大 momo近半月送禮關鍵字熱搜破數十萬次

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
七夕情人節送禮潮來襲，momo打造「七夕愛購節」及「香約七夕微解封」兩大活動。業者提供
七夕情人節送禮潮來襲，momo打造「七夕愛購節」及「香約七夕微解封」兩大活動。業者提供

七夕情人節將至，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）看準放閃商機蓄勢待發，旗下momo購物網近半個月情人節送禮關鍵字熱搜破數十萬次，為助攻還沒準備好禮物的消費者營造滿滿儀式感，momo也分享「神助攻情人節禮物」必買清單。

富邦媒表示，今年除了搭上話題力推奧運選手爆紅款CHANEL耳環、情人節限定包裝DW手錶、限量千組Sisley香氛禮盒、momo獨家后明星保養禮盒等，也打造「七夕愛購節」及「香約七夕微解封」兩大促銷活動，隨情人節將近，momo預估精品買氣較去年同期成長5成。

富邦媒也說，為幫助消費者抓住情人的心，momo今年精品新品數年增約2成，提供消費者多元選擇，也特別分享精品包款、配飾手錶夯品，且彩妝及香水也是七夕推薦送禮的首選，多項情人節好康活動助攻消費者傳遞滿滿心意。

情人節 momo 七夕

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