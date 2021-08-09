七夕送禮商機大 momo近半月送禮關鍵字熱搜破數十萬次
七夕情人節將至，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）看準放閃商機蓄勢待發，旗下momo購物網近半個月情人節送禮關鍵字熱搜破數十萬次，為助攻還沒準備好禮物的消費者營造滿滿儀式感，momo也分享「神助攻情人節禮物」必買清單。
富邦媒表示，今年除了搭上話題力推奧運選手爆紅款CHANEL耳環、情人節限定包裝DW手錶、限量千組Sisley香氛禮盒、momo獨家后明星保養禮盒等，也打造「七夕愛購節」及「香約七夕微解封」兩大促銷活動，隨情人節將近，momo預估精品買氣較去年同期成長5成。
富邦媒也說，為幫助消費者抓住情人的心，momo今年精品新品數年增約2成，提供消費者多元選擇，也特別分享精品包款、配飾手錶夯品，且彩妝及香水也是七夕推薦送禮的首選，多項情人節好康活動助攻消費者傳遞滿滿心意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言