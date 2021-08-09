層層堆疊的美味！全台熱門千層蛋糕 TOP10 第一名強強聯手太犯規
你是不是也愛皮嫩餡多的千層蛋糕呢？一入口的層次感讓人無法忘懷！來看看全台十大熱門的千層蛋糕吧！
TOP 10 /DOU MAISON 兜空間
台南市/中西區
傳說中的52層名副其實的千層蛋糕！隱藏在兜空間的3樓！有楓糖與抹茶口味，必點經典楓糖千層！清爽的鮮奶油加上楓糖的香甜味，餅皮厚薄度適中、口感層層分明！一塊居然只要160元，台南人太幸福！目前已開放內用囉！（MENU美食誌好疊油玉玲提供）
TOP 9 /稍甜 SyrupLess
台北市/松山區
TOP 8 /沒有特別計畫cafe
新北市/淡水區
去淡水怎麼能不去咖啡廳坐坐？泰式奶茶千層蛋糕 的口感很不錯，味道也不會太甜！必吃抹茶千層，淋上濃郁抹茶醬，上層還放上一些堅果！餅皮柔軟滑順、滿滿抹茶香叫人懷念！目前仍維持外帶方式，內用需等待店家在粉專公告哦！（MENU美食誌Chuyi提供）
TOP 7 /Reverse
宜蘭縣/羅東鎮
TOP 6 /花鳥川水果千層蛋糕
台中市/西區、烏日區
TOP 5 /漫拾
台北市/大同區
TOP 4 /食聚咖啡 GATHER Cafe
宜蘭縣/壯圍鄉
宜蘭的排隊甜點店！開店不到三小時甜點全部完售，許多人慕名而來！千層餅皮偏厚，內餡水果豐富！芋頭千層也是必吃，濃郁芋頭香跟餅皮搭配超完美！因店面用餐空間較小仍未開放內用，可以到店外帶呦！（MENU美食誌Milliie_Mi提供）
TOP 3 /深藍咖啡館
台南市/東區、安平區
TOP 2 /序曲 Overture
台中市/北區、西區
TOP 1 /冰屋x先生 Sensei 手作千層
高雄市/三民區
防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！
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