巴黎奧運Logo是一張女性臉龐 時尚之都果然很有設計感

2020東京奧運在因為疫情延後一年後終於圓滿落幕，接棒2024奧運的主辦城市法國巴黎也在昨晚東奧的閉幕式上成為焦點，而生為舉世聞名的時尚之都，巴黎的宣傳影片風格也很有精品形象廣告的味道，就連奧運Logo的設計，也讓人感受到濃濃的時尚藝術魅力。

2024巴黎奧運的Logo設計非常巧妙，把奧運聖火、金牌以及對法國非常有代表性、象徵自由與理性的人物形象「Marianne」（瑪麗安娜）相結合，呈現出一個乍看之下是聖火，細看可以發現臉龐、髮型、紅唇的標誌。這也是奧運歷史上第一個臉部形象Logo，別具意義。據巴黎奧會透露，這個Logo除了是向女性運動員致意，也回溯到1900年首度開放女性參賽的奧運里程碑，當時賽事也是在巴黎舉行的。