只有今天！OKmart OKCAFE大杯莊園級現煮咖啡第2杯10元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
OKCAFE全台門市大杯莊園級美式拿鐵第二杯10元。圖／OKmart提供
OKCAFE全台門市大杯莊園級美式拿鐵第二杯10元。圖／OKmart提供

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OKCAFE選用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，將美式咖啡質感再提升，伊帕內瑪莊園位於咖啡指標性產區巴西，一口喝下這杯OK CAFE將感受到烤胡桃和堅果的前段風韻，漸漸綿延出細緻柑橘的果酸香氣，緊接著焦糖可可的豐厚甘醇衝擊著味蕾，不太酸不太苦，瀰漫在口腔和空氣中的多層次咖啡香。

OKCAFE選用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，將美式咖啡質感再提升。圖／OKmart提供
OKCAFE選用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，將美式咖啡質感再提升。圖／OKmart提供

咖啡 東京奧運 可可

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