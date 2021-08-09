只有今天！OKmart OKCAFE大杯莊園級現煮咖啡第2杯10元
東京奧運昨晚閉幕式還讓人意猶未盡，為歡慶台灣運動好手於世界最高殿堂獲得空前絕後的好表現，OKmart於8月9日推出單日限定的優惠活動，有OKCAFE全台門市大杯莊園級美式拿鐵第2杯10元（需使用悠遊卡結帳）、OKmall雲端商城購買指定麵包OKAPP會員點數雙倍送的超殺優惠，要與所有消費者同慶，一同前進3年後的巴黎賽事。
OKCAFE選用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，將美式咖啡質感再提升，伊帕內瑪莊園位於咖啡指標性產區巴西，一口喝下這杯OK CAFE將感受到烤胡桃和堅果的前段風韻，漸漸綿延出細緻柑橘的果酸香氣，緊接著焦糖可可的豐厚甘醇衝擊著味蕾，不太酸不太苦，瀰漫在口腔和空氣中的多層次咖啡香。
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