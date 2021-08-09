中元普渡 家樂福週週滿額9折 愛買量販折扣最低3.8折起

防疫警戒終於降級，餐飲也逐步開放內用，民眾因為疫情緊繃的情緒也稍稍舒緩，正好迎接每年重要的民俗節日之一中元檔期，家樂福、愛買量販都推出會員優惠，不僅多款熱門商品下殺折扣，還有滿額享現金回饋。

家樂福在官方社群舉辦「中元民調」，調查結果顯示，疫情之下還是有60%的民眾中元節會祭拜，但其中近快7成民眾選擇在家拜，避免到宮廟場所群聚，這也改變了民眾對祭拜品採買的想法，選擇拜拜的民眾中有3成認為不一定要三牲四果，極簡拜也可以，誠意到最重要。

為了滿足民眾不同的採購需求，即日起至8月24日會員專屬第2波活動，再推出100多款熱門商品限時搶購，優惠最低近8折。家樂福會員獨享週週滿額折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2,000元、超市滿599元就可獲得9折回饋現金折價券。即日起單筆消費量販1,599元、超市499元即有機會抽總金額100萬現金折價券，還有1萬個以上獎項。

而不想出門採購的民眾，也可利用家樂福線上購物免出門備齊各類用品，還有「代客普渡」服務。即日起到8月24日家樂福線上購物全站消費滿2,000元送200元線上折價劵再抽Dyson空氣清淨機；8月31日前家樂福線上購物到店取貨消費滿1,200元或當日配消費滿800元還可獲得10,000紅利點數。

另外，愛買量販推出限定日期全館萬件商品任選會員滿額享9折活動，於8月14日、8月15日、8月21日單筆滿2,000元享9折十足抵用現金券回饋，單筆最高回饋300元，活動期間每人每卡總共享有2次9折回饋，搭配13家指定銀行消費，單筆最高更可享500元現金回饋。愛買線上購物friDay購物平台中元節則推出「捉鬼特攻隊」小遊戲，玩遊戲抽最高888元折扣碼，可直接百分百折抵訂單金額，折扣碼數量有限，抽完為止。