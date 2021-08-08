獨／東區人氣蔬食「元禾食堂」熄燈 千名網友不捨

受到新冠肺炎疫情影響，許多餐飲名店拉下鐵門結束營業。位於台北東區的知名蔬食餐廳「元禾食堂」也宣佈，將於8月11日停止營業，結束5年的經營歷史。許多粉絲也感到不捨，表示「謝謝您們帶給我們美好的回憶！」、「非常美味又感動的食堂」、「Omg太可惜了！你們是台灣數一數二很棒的蔬食餐廳耶」。

隸屬於稻荷集團旗下的元禾食堂，與穗科、一禾堂、一禾豆乳為姊妹品牌，店內擁有日式簡約、明亮的用餐環境，並以全植物食材，供應有麻辣花椒豆腐、南洋蔬果綠咖哩、櫛瓜擔擔麵沙拉、楓糖乃油糙米鬆餅等餐食與甜點，另外還有烤胡麻香蕉果昔、薄荷生可可果昔等飲品，獲得許多蔬食者的青睞，在google評論上獲得超過1,400則評論，平均4.3分。

儘管支持者眾多，但是元禾食堂近日於官方粉絲團宣佈，將於8月11日結束營業。業者表示，做了許多的努力，包括找房東懇談（雖遺憾無果）、調整菜色推出平價的缽料理、增加外送平台、開甜點團購的單、增加貨架綠色商品，同時不得已的也精簡了能夠精簡的人事…然而這些調整，在財務與商業模式上都不足已讓元禾食堂能夠持續下去。隨著熄燈公告出爐，將近2,000名網友按鍵表達心情，許多網友們也留言表示「我很喜歡這家ㄟ，太可惜了」、「謝謝你們為了Vegan世界的一切努力」、「捨不得！你們是我吃過好吃的素食餐廳的第一名」。