穿梭日夜 用iPhone 12 Pro Max拍出最新法拉利跑車的極速美感

一支iPhone 12 Pro Max在手,台灣導演廖明毅拍出了今年台北電影節形象廣告!而這次,Ferrari法拉利香港獨家代理商Blackbird Concessionaires的首席市場推廣總監Frank Liew更利用iPhone 12 Pro Max拍出2款最新頂級跑車的速度與美感。

擁有超過15年廣告創作及視覺藝術經驗,曾於不同國家多間家傳戶曉的國際品牌工作的Frank表示,此次以V8 GT Portofino M和旗艦級的SF90 Stradale(Assetto Fiorano賽道取向版本)為主角,歷時2個月製作,以「The Handover (交接)」為主題,並以「Prowl the Night or Tour the Day」為故事構思,在日與夜之間自由出沒穿梭遨遊,展現2款跑車在設計、速度、美感上的獨特美麗與性格。