東奧體操選手化身美少女戰士！向動漫大國致敬？

東京奧運今晚將迎來閉幕式，結束為期17天的熱鬧賽事。不過即便在賽事尾聲，賽場上依舊充滿各種有趣的話題。壓軸在昨日登場的女子團體全能韻律體操，就出現了充滿日式動漫特色的演出—原來是來自烏茲別克的團體組合，以日本經典動漫作品《美少女戰士》作為表演主題，團員們不只穿上水手服，更搭配了令人熟悉的主題曲《月光傳說》，讓廣大美戰迷倍感親切！

可以展現出肢體美感與團員絕佳默契的團體全能韻律體操，整體造型與音樂搭配也都是看點。烏茲別克的五人組合特別打造了美少女戰士風格的水手服團服，胸前有紅色大蝴蝶結，搭配藍色百摺短裙，特色鮮明又搶眼。而只要是美戰迷就一定聽過的主題曲《月光傳說》，也被他們選為表演中的其中一首曲目，聽得讓人熱血沸騰，好像看到美少女戰士真人版在現場演出一樣。