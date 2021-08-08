快訊

中職／從第1棒K到第8棒 徐若熙開賽連8K破紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微解封華麗回歸辦公室！Swarovski繽紛撞色注入正能量

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
施華洛世奇全新Collection I系列以嶄新的創意設計和繽紛的色調，為解封回歸辦公室注入正面的能量。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇全新Collection I系列以嶄新的創意設計和繽紛的色調，為解封回歸辦公室注入正面的能量。圖／施華洛世奇提供

雖然疫情持續讓人保持警戒，不過個地政府陸續降級解封，各公司行號也都將結束WFH、恢復進公司上班。透過奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）全新Collection I系列，以嶄新的創意設計和繽紛的色調，適度打扮維持生活的儀式感，也為生活注入正面的能量。

全新上市的Collection I系列有多款光亮糖果色調的新作，為工作的裝扮妝點高級感。靈感來自現代普普藝術的Dulcis系列，特色是單顆精密切割的Swarovski水晶，撞色設計大膽活潑；Lucent系列以搶眼的水晶和同色調的金屬鑲嵌，俏皮玩色又百搭；五彩絢麗的Curiosa系列戒指立體的視覺效果，透過色彩層層混創造大膽的時尚造型。即便工作環境較為保守，也能搭配不同風格的純色透亮的Millenia系列、超大尺寸的Harmonia系列、或是Hyperbola的華麗感，舒緩上班的心情。

Millenia夾式耳環，1,990元。圖／施華洛世奇提供
Millenia夾式耳環，1,990元。圖／施華洛世奇提供
Millenia項鍊，24,900元。圖／施華洛世奇提供
Millenia項鍊，24,900元。圖／施華洛世奇提供
Chroma穿孔耳環，6,490元。圖／施華洛世奇提供
Chroma穿孔耳環，6,490元。圖／施華洛世奇提供
Lucent耳釘耳環，3,790元。圖／施華洛世奇提供
Lucent耳釘耳環，3,790元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇全新Collection I系列以嶄新的創意設計和繽紛的色調，為解封回歸辦公室注入正面的能量。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇全新Collection I系列以嶄新的創意設計和繽紛的色調，為解封回歸辦公室注入正面的能量。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇全新Collection I系列以嶄新的創意設計和繽紛的色調，為解封回歸辦公室注入正面的能量。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇全新Collection I系列以嶄新的創意設計和繽紛的色調，為解封回歸辦公室注入正面的能量。圖／施華洛世奇提供
Lucent Cocktail戒指，11,900元。圖／施華洛世奇提供
Lucent Cocktail戒指，11,900元。圖／施華洛世奇提供
Dulcis Cocktail戒指，7,790元。圖／施華洛世奇提供
Dulcis Cocktail戒指，7,790元。圖／施華洛世奇提供
Millenia夾式耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
Millenia夾式耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
Millenia Cocktail戒指，5,490元。圖／施華洛世奇提供
Millenia Cocktail戒指，5,490元。圖／施華洛世奇提供

延伸閱讀

慘成討人厭債主 鼓鼓借錢內幕曝光了

「新竹假日花市市集」解封回歸！回味20攤++心心念念的台灣小吃，滿載而歸好幸福

疫情、豪雨雙重夾擊 全台捐血中心血量吃緊

高市街頭藝人認證由評鑑改為登記制 形塑多元演出風景

相關新聞

東奧體操選手化身美少女戰士！向動漫大國致敬？

東京奧運今晚將迎來閉幕式，結束為期17天的熱鬧賽事。不過即便在賽事尾聲，賽場上依舊充滿各種有趣的話題。壓軸在昨日登場的女...

微解封華麗回歸辦公室！Swarovski繽紛撞色注入正能量

雖然疫情持續讓人保持警戒，不過個地政府陸續降級解封，各公司行號也都將結束WFH、恢復進公司上班。透過奧地利水晶品牌施華洛...

家樂福積極推動食物轉型 2025年起只賣「非籠飼雞蛋」

跟進國際重視經濟動物福利趨勢，家樂福自2018年起即開始推動食物轉型計畫，除了於賣場設立非籠飼雞蛋專區，並於2019年底...

戴著口罩還是好帥！楊洋靠一雙小白鞋穿出清新感

後疫情時代，大眾穿搭風格越來越注重舒適、方便，再加上近年來正裝混搭的流行，休閒鞋的市場需求量依然相當大。今年不少時尚品牌...

火影忍者「一樂拉麵」8月10日開幕！餐點、場景神還原

完整重現漫畫「火影忍者」世界的「一樂拉麵」，繼於今年4月預告正式登台後，就令許多粉絲們相當期待。一樂拉麵也宣佈，將於8月...

迎東奧閉幕式 全家App今晚限時推霜淇淋、氣泡水買1送1

東京奧運今晚即將閉幕式，台灣選手在這屆一共參與18個賽事項目、多達68位選手出賽，共獲得2金4銀6銅，為參賽歷屆獎牌數之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。