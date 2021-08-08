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微解封華麗回歸辦公室！Swarovski繽紛撞色注入正能量
雖然疫情持續讓人保持警戒，不過個地政府陸續降級解封，各公司行號也都將結束WFH、恢復進公司上班。透過奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）全新Collection I系列，以嶄新的創意設計和繽紛的色調，適度打扮維持生活的儀式感，也為生活注入正面的能量。
全新上市的Collection I系列有多款光亮糖果色調的新作，為工作的裝扮妝點高級感。靈感來自現代普普藝術的Dulcis系列，特色是單顆精密切割的Swarovski水晶，撞色設計大膽活潑；Lucent系列以搶眼的水晶和同色調的金屬鑲嵌，俏皮玩色又百搭；五彩絢麗的Curiosa系列戒指立體的視覺效果，透過色彩層層混創造大膽的時尚造型。即便工作環境較為保守，也能搭配不同風格的純色透亮的Millenia系列、超大尺寸的Harmonia系列、或是Hyperbola的華麗感，舒緩上班的心情。
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