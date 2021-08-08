家樂福積極推動食物轉型 2025年起只賣「非籠飼雞蛋」

跟進國際重視經濟動物福利趨勢，家樂福自2018年起即開始推動食物轉型計畫，除了於賣場設立非籠飼雞蛋專區，並於2019年底推出首款自有品牌非籠飼雞蛋，且持續增加非籠飼雞蛋的品項數。台灣家樂福公司在嚴峻的疫情考驗下，與長期推動動物福利工作的台灣動物社會研究會共同宣布超前承諾：旗下所有量販通路、超市，自2025年起將只販售「非籠飼雞蛋」，積極推動食物轉型。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，近年來家樂福推動食物轉型計畫，針對食物供應鏈做更積極的上游管理，不只是食品安全，更在意永續價值，動物福利更是中間重要的一環。過去3年，家樂福更主動將店內的茶葉蛋及便當全面改採非籠飼雞蛋，也影響自身供應商開始用非籠飼雞蛋做產品加工。另外，在頂好惠康超市轉換成家樂福之後，所有分店也陸續成立「非籠飼雞蛋」專區，其中JASONS Market Place 101分店更在今年6月份停止銷售籠飼雞蛋，成為全台首家只販售「非籠飼雞蛋」的超市。