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戴著口罩還是好帥！楊洋靠一雙小白鞋穿出清新感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
大陸男星楊洋以HOGAN秋冬全新推出的H580小羊皮休閒鞋搭配機場時尚造型。圖／摘自微博、迪生提供
大陸男星楊洋以HOGAN秋冬全新推出的H580小羊皮休閒鞋搭配機場時尚造型。圖／摘自微博、迪生提供

後疫情時代，大眾穿搭風格越來越注重舒適、方便，再加上近年來正裝混搭的流行，休閒鞋的市場需求量依然相當大。今年不少時尚品牌都推出了全新的休閒鞋款，從百搭小白鞋到機能運動、復古質感，多元款式滿足各種造型風格。

最近和迪麗熱巴合作演出人氣劇《你是我的榮耀》的大陸男星楊洋，日前以一身黑色點點夾克褲裝穿出中性風機場時尚，身為HOGAN全球代言人的他，用秋冬全新推出的H580小羊皮休閒鞋完整整體造型，白鞋呼應內搭的白T恤，也帶出清爽活潑質感，就算戴著口罩還是很帥氣有型！

Loro Piana新款360 Flexy Walk Colorama休閒鞋則是主打輕盈感和優雅造型，命名來自僅360克的重量，更結合彈性止滑技術鞋底和柔軟的美麗諾羊毛鞋面，更顯服貼，也可以隨人體溫度的感受不同舒適度。沉穩的藍色、酒紅、磚紅和藍綠色，都很適合秋冬穿搭色調。

另外，Berluti秋冬也打造了新的Fly休閒鞋系列，承襲Graphic休閒鞋的設計概念，採用厚實雙色橡膠鞋底搭配幾何形狀的鞋跟，側面看非常有記憶點。極簡線條靈感來自20世紀70年代跑鞋，層疊皮革、環繞鋸齒型縫線都是傳承自品牌的典藏工藝。鞋面以全手工打造，鞋舌與鞋跟都可以看到Berluti Logo，灰、黑白撞色、黑色款的配色，輕便實穿。

大陸男星楊洋以HOGAN秋冬全新推出的H580小羊皮休閒鞋搭配機場時尚造型。圖／摘自微博
大陸男星楊洋以HOGAN秋冬全新推出的H580小羊皮休閒鞋搭配機場時尚造型。圖／摘自微博
大陸男星楊洋以HOGAN秋冬全新推出的H580小羊皮休閒鞋搭配機場時尚造型。圖／摘自微博
大陸男星楊洋以HOGAN秋冬全新推出的H580小羊皮休閒鞋搭配機場時尚造型。圖／摘自微博
Fly黑白撞色休閒鞋，44,500元。圖／Berluti提供
Fly黑白撞色休閒鞋，44,500元。圖／Berluti提供
360 Flexy Walk Colorama秋天藍男士翻皮羊毛與真絲休閒鞋，26,700元。圖／Loro Piana提供
360 Flexy Walk Colorama秋天藍男士翻皮羊毛與真絲休閒鞋，26,700元。圖／Loro Piana提供
360 Flexy Walk Colorama咖啡色男士翻皮羊毛與真絲休閒鞋，26,700元。圖／Loro Piana提供
360 Flexy Walk Colorama咖啡色男士翻皮羊毛與真絲休閒鞋，26,700元。圖／Loro Piana提供
Fly白色休閒鞋，44,500元。圖／Berluti提供
Fly白色休閒鞋，44,500元。圖／Berluti提供
HOGAN H580小羊皮休閒鞋，18,300元。圖／迪生提供
HOGAN H580小羊皮休閒鞋，18,300元。圖／迪生提供
Berluti秋冬打造了新的Fly休閒鞋系列，採用厚實雙色橡膠鞋底搭配幾何形狀的鞋跟，側面看非常有記憶點。圖／Berluti提供
Berluti秋冬打造了新的Fly休閒鞋系列，採用厚實雙色橡膠鞋底搭配幾何形狀的鞋跟，側面看非常有記憶點。圖／Berluti提供

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