戴著口罩還是好帥！楊洋靠一雙小白鞋穿出清新感

後疫情時代，大眾穿搭風格越來越注重舒適、方便，再加上近年來正裝混搭的流行，休閒鞋的市場需求量依然相當大。今年不少時尚品牌都推出了全新的休閒鞋款，從百搭小白鞋到機能運動、復古質感，多元款式滿足各種造型風格。

最近和迪麗熱巴合作演出人氣劇《你是我的榮耀》的大陸男星楊洋，日前以一身黑色點點夾克褲裝穿出中性風機場時尚，身為HOGAN全球代言人的他，用秋冬全新推出的H580小羊皮休閒鞋完整整體造型，白鞋呼應內搭的白T恤，也帶出清爽活潑質感，就算戴著口罩還是很帥氣有型！

Loro Piana新款360 Flexy Walk Colorama休閒鞋則是主打輕盈感和優雅造型，命名來自僅360克的重量，更結合彈性止滑技術鞋底和柔軟的美麗諾羊毛鞋面，更顯服貼，也可以隨人體溫度的感受不同舒適度。沉穩的藍色、酒紅、磚紅和藍綠色，都很適合秋冬穿搭色調。