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戴著口罩還是好帥！楊洋靠一雙小白鞋穿出清新感
後疫情時代，大眾穿搭風格越來越注重舒適、方便，再加上近年來正裝混搭的流行，休閒鞋的市場需求量依然相當大。今年不少時尚品牌都推出了全新的休閒鞋款，從百搭小白鞋到機能運動、復古質感，多元款式滿足各種造型風格。
最近和迪麗熱巴合作演出人氣劇《你是我的榮耀》的大陸男星楊洋，日前以一身黑色點點夾克褲裝穿出中性風機場時尚，身為HOGAN全球代言人的他，用秋冬全新推出的H580小羊皮休閒鞋完整整體造型，白鞋呼應內搭的白T恤，也帶出清爽活潑質感，就算戴著口罩還是很帥氣有型！
Loro Piana新款360 Flexy Walk Colorama休閒鞋則是主打輕盈感和優雅造型，命名來自僅360克的重量，更結合彈性止滑技術鞋底和柔軟的美麗諾羊毛鞋面，更顯服貼，也可以隨人體溫度的感受不同舒適度。沉穩的藍色、酒紅、磚紅和藍綠色，都很適合秋冬穿搭色調。
另外，Berluti秋冬也打造了新的Fly休閒鞋系列，承襲Graphic休閒鞋的設計概念，採用厚實雙色橡膠鞋底搭配幾何形狀的鞋跟，側面看非常有記憶點。極簡線條靈感來自20世紀70年代跑鞋，層疊皮革、環繞鋸齒型縫線都是傳承自品牌的典藏工藝。鞋面以全手工打造，鞋舌與鞋跟都可以看到Berluti Logo，灰、黑白撞色、黑色款的配色，輕便實穿。
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