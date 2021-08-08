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火影忍者「一樂拉麵」8月10日開幕！餐點、場景神還原
完整重現漫畫「火影忍者」世界的「一樂拉麵」，繼於今年4月預告正式登台後，就令許多粉絲們相當期待。一樂拉麵也宣佈，將於8月10日正式開始試營運，除了漩渦鳴人最喜歡的招牌豚骨拉麵之外，還會有多元化的餐點，用餐環境也會還原動漫場景，歡迎cos迷共襄盛舉，並有限量火影忍者週邊可供粉絲收藏回家。
日本漫畫家岸本齊史創作的「火影忍者」，乃是風靡全球的少年漫畫。而在漫畫中出現的「一樂拉麵」，乃是主角漩渦鳴人最喜愛的料理，在拉麵店中亦發生過許多經典的劇情。為了滿足粉絲，全球首間官方授權的「一樂拉麵店」過去曾於上海登場，而即將開幕的一樂拉麵，位於台北信義威秀，也是全台首間官方認證的一樂拉麵店。
一樂拉麵標榜承襲傳統風味，由日本火影忍者官方團隊監製、唯一認證的九州派別風味湯頭、食材，透過豚骨湯頭搭配叉燒、溏心蛋、筍干、鳴門捲，完整重現漫畫中的滋味。店內並也會供應各種口味的拉麵、秘傳煎餃、炸唐揚、骰子牛丼飯、豬排飯等不同菜色。
除此之外，一樂拉麵店的桌椅、餐具、牆面，也都結合了火影忍者的族徽設計，還原動漫場景，並設置QR Code掃碼點餐的服務，更添效率。業者也預告，試營運期間，門市可購買部分限量火影忍者週邊商品，正式開幕將會有更多精選商品可供購買。
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