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迎東奧閉幕式 全家App今晚限時推霜淇淋、氣泡水買1送1
東京奧運今晚即將閉幕式，台灣選手在這屆一共參與18個賽事項目、多達68位選手出賽，共獲得2金4銀6銅，為參賽歷屆獎牌數之最！為了與辛苦的台灣選手們一同慶賀，全家便利商店自今晚（8月8日）20點起至8月10日23:59止，於App「隨買跨店取」推出多項限量優惠，包含「Fami霜淇淋」、「FamilyMart Collection氣泡水指定系列」、「FamilyMart Collection瓶裝茶700ml指定系列」買1送1，另外還有「可口可樂600ml」、「舒跑運動飲料590ml」、「舒跑鹼性離子水850ml」買2送1優惠活動，一同感謝辛苦的選手們帶來一場又一場精采感動的比賽。
同時，全家App「隨買跨店取」自8月初起也加入超貼心的「店舖庫存查詢系統，民眾可由「我的商品」內，點選任一商品旁的「店舖庫存查詢」，開啟手機定位功能，即可立即檢視鄰近店舖指定商品的存貨量，想兌換已購買預售商品的民眾不再怕撲空了。
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