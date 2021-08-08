刺青藝術夯！S.T. Dupont年度訂製系列超華麗雕刻骷髏
源自法國巴黎的精品都彭（S.T. Dupont），自1989年起，每年推出的限量系列作品，薈萃深具時空代表性的美學設計與精湛人手工藝技術，彰顯品牌巧奪天工的技藝以及對完美的永恆追求，可以說是為生活注入極致品味的限量版藝術品。今年的限量系列即將於8月20日起至9月26日止登台巡展，多款設計以猶如精緻刺青的細膩工法傳遞圖案蘊藏的深刻文化意義，多件作品全台僅一件，對頂級藏家來說別具吸引力。
今年展出亮點之一為如以玫瑰花和骷髏頭為設計靈感的Tattoo Skull & Rose高級訂製系列，是都彭再次與珠寶大師Luis Alberto Quispe Aparicio擦出精彩的火花。藝術家承襲巴比倫時代前的古老藝術，擅長雕刻貴重寶石；此次推出的Tattoo Skull & Rose系列以美式Old School風格刻畫玫瑰與骷髏頭兩種傳統刺青元素，除了打火機和筆具，限量筆具組採用珍貴的蛋白石及黑玉髓，展現藝術家的精湛雕刻技藝。
同樣延伸自刺青藝術的，還有Tattoo Pinners高級訂製系列筆具以骷髏頭為主要圖案，裝飾Luminova夜光塗料展現在黑暗中不同的風格。Tattoo Samurai高級訂製系列筆具則以日本武士為靈感，亦由珠寶大師Luis Alberto Quispe Aparicio操刀手工雕刻筆具裝飾，紅、黑、金、銀等色調營造充滿日本風味的櫻花、古城、楓葉及帶刀的武士等細節。
今年還有兩款值得珍藏的藝術家合作限量之作：由設計師Kostas Metaxas以創新理念手工雕刻了具有印加帝國象徵意義的Inca高級訂製系列筆具，將曾經是人類文明頂點的美洲帝國作為裝飾圖案的靈感泉源。PARROT高級訂製系列筆具則是由歷史悠久的珠寶創作工作室Vernet Dray與鐘表界知名表盤畫家Philippe Jacquin Ravot合作的瑰麗成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言