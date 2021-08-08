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刺青藝術夯！S.T. Dupont年度訂製系列超華麗雕刻骷髏

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
都彭2021全新高級訂製限量系列將於8月20日起登台巡展。圖／迪生提供
都彭2021全新高級訂製限量系列將於8月20日起登台巡展。圖／迪生提供

源自法國巴黎的精品都彭（S.T. Dupont），自1989年起，每年推出的限量系列作品，薈萃深具時空代表性的美學設計與精湛人手工藝技術，彰顯品牌巧奪天工的技藝以及對完美的永恆追求，可以說是為生活注入極致品味的限量版藝術品。今年的限量系列即將於8月20日起至9月26日止登台巡展，多款設計以猶如精緻刺青的細膩工法傳遞圖案蘊藏的深刻文化意義，多件作品全台僅一件，對頂級藏家來說別具吸引力。

今年展出亮點之一為如以玫瑰花和骷髏頭為設計靈感的Tattoo Skull & Rose高級訂製系列，是都彭再次與珠寶大師Luis Alberto Quispe Aparicio擦出精彩的火花。藝術家承襲巴比倫時代前的古老藝術，擅長雕刻貴重寶石；此次推出的Tattoo Skull & Rose系列以美式Old School風格刻畫玫瑰與骷髏頭兩種傳統刺青元素，除了打火機和筆具，限量筆具組採用珍貴的蛋白石及黑玉髓，展現藝術家的精湛雕刻技藝。

同樣延伸自刺青藝術的，還有Tattoo Pinners高級訂製系列筆具以骷髏頭為主要圖案，裝飾Luminova夜光塗料展現在黑暗中不同的風格。Tattoo Samurai高級訂製系列筆具則以日本武士為靈感，亦由珠寶大師Luis Alberto Quispe Aparicio操刀手工雕刻筆具裝飾，紅、黑、金、銀等色調營造充滿日本風味的櫻花、古城、楓葉及帶刀的武士等細節。

今年還有兩款值得珍藏的藝術家合作限量之作：由設計師Kostas Metaxas以創新理念手工雕刻了具有印加帝國象徵意義的Inca高級訂製系列筆具，將曾經是人類文明頂點的美洲帝國作為裝飾圖案的靈感泉源。PARROT高級訂製系列筆具則是由歷史悠久的珠寶創作工作室Vernet Dray與鐘表界知名表盤畫家Philippe Jacquin Ravot合作的瑰麗成果。

都彭Inca高級訂製系列筆具，26萬2,300元，全台限量1件。圖／迪生提供
都彭Inca高級訂製系列筆具，26萬2,300元，全台限量1件。圖／迪生提供
都彭Tattoo Skull & Rose高級訂製系列打火機，25萬1,900元，全台限量1件。圖／迪生提供
都彭Tattoo Skull & Rose高級訂製系列打火機，25萬1,900元，全台限量1件。圖／迪生提供
都彭Tattoo Skull & Rose高級訂製系列筆具組，87萬4,000元，全台限量1件。圖／迪生提供
都彭Tattoo Skull & Rose高級訂製系列筆具組，87萬4,000元，全台限量1件。圖／迪生提供
都彭PARROT高級訂製系列筆具，59萬200元，全台限量1件。圖／迪生提供
都彭PARROT高級訂製系列筆具，59萬200元，全台限量1件。圖／迪生提供

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