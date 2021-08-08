孫芸芸、Chiara超愛的愛馬仕拖鞋 羊毛新款可愛登場！

這幾年在穆勒鞋流行風潮影響下，方便穿脫的精品拖鞋成了許多時尚迷的最愛，尤其以皮革形塑出品牌經典Logo元素的簡約設計更是受歡迎。其中愛馬仕的ORAN拖鞋式涼鞋就是人氣代表之一，包含義大利時尚KOL Chiara Ferragni、台灣名媛孫芸芸等人都是這款鞋的粉絲。

ORAN拖鞋式涼鞋主打小牛皮材質，在鞋面上可以看到愛馬仕的「H」字樣，搭配特別強調輪廓的縫線設計，造型簡單俐落，也能強調雙足的纖細優雅，有多種顏色可選，另外還有水晶或鉚釘裝飾、鞋底配有絲巾風格圖騰或是天鵝絨鞋面等多種材質款式。