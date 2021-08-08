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孫芸芸、Chiara超愛的愛馬仕拖鞋 羊毛新款可愛登場！
這幾年在穆勒鞋流行風潮影響下，方便穿脫的精品拖鞋成了許多時尚迷的最愛，尤其以皮革形塑出品牌經典Logo元素的簡約設計更是受歡迎。其中愛馬仕的ORAN拖鞋式涼鞋就是人氣代表之一，包含義大利時尚KOL Chiara Ferragni、台灣名媛孫芸芸等人都是這款鞋的粉絲。
ORAN拖鞋式涼鞋主打小牛皮材質，在鞋面上可以看到愛馬仕的「H」字樣，搭配特別強調輪廓的縫線設計，造型簡單俐落，也能強調雙足的纖細優雅，有多種顏色可選，另外還有水晶或鉚釘裝飾、鞋底配有絲巾風格圖騰或是天鵝絨鞋面等多種材質款式。
今年秋冬，愛馬仕更為ORAN拖鞋式涼鞋增添了新的材質，推出用羊毛打造而成的新款，目前共有桃紅色、棕色和黑色三種色選。毛茸茸的觸感非常舒適，外觀看來又很像絨毛玩偶，保留原先簡單的造型，用羊毛蓬度帶出份量感，陪大家溫暖過冬。如果喜歡中性一點的設計，愛馬仕也提供另一款羊毛底拼接皮革線面的拖鞋。
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