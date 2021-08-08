她的迷你包裝滿時髦！女神卡卡拎LV經典款上街

女神卡卡（Lady Gaga）最近為了新的音樂作品演出以及宣傳新電影，在紐約街頭上演一系列超精彩的造型秀，幾乎每天都有讓人耳目一新的穿搭。日前她換上一件有著雕花蕾絲領子的Andrew Gn黑白洋裝，展現典雅復古的氣質，手上的包包更是再度證明她永遠走在最前面的敏銳時尚品味。

女神卡卡當天手上拎著的包是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）標誌性的人氣款Capucines包，這系列當初是以LV於1854年在巴黎rue Neuve-des-Capucines的第一間專賣店為名，非常有代表性。而女神卡卡手上這款迷你尺寸，也是近來非常受到歡迎的大小，雖然可能裝不了太多東西，但容量要帶齊必備的重要單品依然綽綽有餘，而且擁有經典百搭的黑色配色和小巧可愛的外型，就是非常討喜。