快訊

直播／今增3例死亡 本土確診4例、3境外移入

北市1確診者8天多次搭捷運 足跡涉及頂溪、古亭、南京復興等站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買肉送兩用鍋！築間×胡同合推「火鍋＋燒肉組」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
築間餐飲集團攜手胡同燒肉，聯名推出「幸福加乘燒烤火鍋組」，並再加贈一台「火烤兩用鍋」。圖／築間提供
築間餐飲集團攜手胡同燒肉，聯名推出「幸福加乘燒烤火鍋組」，並再加贈一台「火烤兩用鍋」。圖／築間提供

隨著中秋節即將到來，「築間餐飲集團」攜手「胡同燒肉」，聯名推出「幸福加乘燒烤火鍋組」，內含有胡同燒肉的精選肉品、調味料，以及築間鍋物的鍋物、火鍋料，套餐並再加贈一台「火烤兩用鍋」，讓民眾一次就能品嚐雙品牌的經典滋味。

築間餐飲集團以火鍋於基隆起家，標榜是全台唯一擁有自己水產供應商的火鍋連鎖品牌，並運用產銷合一提供新鮮高品質的海鮮食材。隸屬於橘焱餐飲集團旗下的胡同燒肉，則是主打精緻化的日式燒肉，近年也不斷透過聯名活動，激發出不同的變化。

此次雙品牌攜手推出的「幸福加乘燒烤火鍋組」，火鍋部份有築間精選的美國特上羽下牛、低脂嫩肩牛、台灣安心究好豬雪花、鮮嫩無骨雞腿肉、潮鯛魚片及築間經典鍋物盛合；燒肉部份，則是由胡同供應美國choice板腱牛排、帶骨牛小排、去骨雞腿肉、精選二節翅、墨魚香腸切片、胡同牛肋條、低鹽鯖魚片等品項，總計近30種食材。另外亦供應有昆布柴魚湯、蒸煮麵、王子麵，以及胡同秘製烤肉醬、胡同秘製椒鹽。

幸福加乘燒烤火鍋組現已於胡同商城開始販售，每套3,699元，並且加贈「火烤兩用鍋」一台，一次就能品嚐到火鍋、燒肉的雙重魅力。

火鍋 品牌 中秋節

延伸閱讀

台北庶民美食中的汕頭味

爸爸節「60顆大蛤蜊」火鍋5折免400元！加1元送「8.8盎司板腱牛」、自助吧還可無限吃

「築間鍋物」首度進駐永和！本格燒肉、有之和牛接力開

3天限定！錢都涮涮鍋「全面85折」慶雙北開放內用，3火鍋品牌新優惠

相關新聞

北海道湯咖哩「Suage」台灣1號店插旗台北！3大開幕優惠「買1送1」到8月底

日式咖哩控好消息！來自日本經典好味「Suage北海道湯咖哩」首度登台，台灣1號店設點台北信義統一時代百貨，即日起試營運，8/12正式開幕。而品牌也祭出一系列限定優惠，包含開幕首三日享內用半價優惠，外帶

台中人同名「楊勇緯」五星Buffet免費吃到飽、18字中1字有半價！3周優惠致敬奧運選手

2020東京奧運今（8日）閉幕，台灣選手們以2金、4銀、6銅刷新史上最優奪牌紀錄。而台中金典酒店「柏麗廳」也因應內用解禁後，獨家推出最狂促銷活動，只要設籍台中，符合台中代表團名字的任一字，即可5折開吃

2021「父親節大餐」外送外帶推薦清單！爸爸最愛米其林台菜、主廚日式四重盛、海陸和牛龍蝦套餐...就用美食慰勞辛苦的爸爸！

一年一度的父親節即將到來，除了幫爸爸準備父親節蛋糕外，父親節大餐也是不可少，今年因因為疫情關係不方便外出用餐，沒關係COSMO幫你整理好各家餐廳推出的「父親節大餐」，都是可以外送外帶，讓你在家就能跟爸爸享受大餐，用美食慰勞辛苦的爸爸！

父親節快樂！肯德基「9塊炸雞桶299元」快閃3天，麥當勞中薯免費吃

炸雞控等到了！肯德基不定時於節慶推出限時優惠，即日起宣佈開賣特價299元「9塊雞炸雞桶」快閃登場，截至8/8都能買得到，內用外帶都適用；而外送方面也可選擇Uber Eats麥當勞限定優惠，購買指定套餐

梨山水蜜桃正香甜！遊客容留量放寬 避暑上山品嚐「上海蜜」

梨山正逢水蜜桃盛產期間，邀請全國遊客到梨山走走，品嚐梨山「上海蜜」水蜜桃，皮薄、香氣濃、肉質軟嫩多汁。

頂級日料新選擇！海峽會「辰壽司、割烹」每人2500起

隨著餐飲業重新開放內用，醞釀已久的「海峽會」全新雙品牌「辰壽司」與「辰壽司．割烹」已於即日起正式開幕，並各由阪口琢磨、谷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。