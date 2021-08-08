買肉送兩用鍋！築間×胡同合推「火鍋＋燒肉組」

隨著中秋節即將到來，「築間餐飲集團」攜手「胡同燒肉」，聯名推出「幸福加乘燒烤火鍋組」，內含有胡同燒肉的精選肉品、調味料，以及築間鍋物的鍋物、火鍋料，套餐並再加贈一台「火烤兩用鍋」，讓民眾一次就能品嚐雙品牌的經典滋味。

築間餐飲集團以火鍋於基隆起家，標榜是全台唯一擁有自己水產供應商的火鍋連鎖品牌，並運用產銷合一提供新鮮高品質的海鮮食材。隸屬於橘焱餐飲集團旗下的胡同燒肉，則是主打精緻化的日式燒肉，近年也不斷透過聯名活動，激發出不同的變化。

此次雙品牌攜手推出的「幸福加乘燒烤火鍋組」，火鍋部份有築間精選的美國特上羽下牛、低脂嫩肩牛、台灣安心究好豬雪花、鮮嫩無骨雞腿肉、潮鯛魚片及築間經典鍋物盛合；燒肉部份，則是由胡同供應美國choice板腱牛排、帶骨牛小排、去骨雞腿肉、精選二節翅、墨魚香腸切片、胡同牛肋條、低鹽鯖魚片等品項，總計近30種食材。另外亦供應有昆布柴魚湯、蒸煮麵、王子麵，以及胡同秘製烤肉醬、胡同秘製椒鹽。

幸福加乘燒烤火鍋組現已於胡同商城開始販售，每套3,699元，並且加贈「火烤兩用鍋」一台，一次就能品嚐到火鍋、燒肉的雙重魅力。