盧彥勳特殊4D話題跑鞋引關注 東京奧運選手們都想穿

在今年東京奧運開幕式擔任台灣代表隊掌旗官，並結束長達20年職業網球生涯的盧彥勳，日前已回台入住防疫旅館。而他也在官方臉書專頁分享各項在奧運選手村時的趣事，其中提到在穿著特殊4D話題跑鞋外出時，吸引其他選手的注意，還動腳摳了起來，引起網友的熱烈討論。

盧彥勳提到，由於他是adidas的簽約選手，所以在頒獎之外，都被希望穿著該品牌的裝備。所以，當他在結束比賽，換上adidas的服飾以及4DFWD鞋在選手村走跳時，意外引起斯里蘭卡選手的注意。盧彥勳在臉書上提到「他們開始打量我這雙球鞋，跟我說這球鞋很酷，在網路上買得到嗎？」其中的女性選手，還動腳摳了這雙外觀特別的鞋款鞋底的立體鏤空，雖當下略感不舒服，但想到也許是不同文化間差距而不追究。這段經歷也引發了網友熱烈討論，更關注到這雙要價7,200元的跑鞋。

adidas以第一代Futurecraft 4D中底為原型，與日益成熟的3D列印製鞋科技，打造出獨一無二的FWD中底網格結構。與前代Futurecraft 4D中底相比，推進力提升300%，緩衝性能增加20%；加上襪套式貼合設計的PRIMEKNIT針織鞋面，帶來兼具包覆與支撐的舒適腳感。而且，為了東京奧運，adidas還讓4DFWD鞋披上Tokyo Pack限定配色，全白鞋身搭配鞋側黑色三線標誌，簡單俐落且百搭，鞋後側一抹太陽紅點綴，也就是盧彥勳所穿的話題鞋款。

盧彥勳是adidas的簽約選手，所以在頒獎之外，都穿著該品牌的運動裝備。圖／摘自盧彥勳臉書

同樣是科技鞋款，PUMA則讓NITRO氮氣跑鞋再升級，推出全新加厚版Magnify NITRO終極避震氮氣鞋。兩層中底構造上層置入比一般 EVA輕量46%的加厚全長式高緩衝NITRO氮氣科技，提供輕盈鞋身與加碼避震機能；下層則搭配PROFOAM LITE高彈力EVA中底，帶來高回彈性能。更採用創新式高機能鞋楦設計，讓鞋身更貼合包覆雙腳，在跑步過程中帶來更大穩定與安全性。

盧彥勳所穿的adidas 4DFWD跑鞋，因應東京奧運披上Tokyo Pack限定配色7,200元。圖／adidas提供