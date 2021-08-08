農曆7月是吉祥月 法鼓山邀全民參加線上法會雲端祈福

農曆7月到來。在佛教，農曆7月是孝親、安心與報恩的吉祥月，源於佛陀教導弟子目犍連供僧救母的故事。今年為了防疫，法鼓山各分寺院孝親報恩法會均改由線上舉辦。在這場大疫之中，許多往生者無法和親友好好道別，雙方不免都有遺憾，法鼓山將於中元節8月22日當日上午9點起，在總本山大殿舉行「中元報恩三時繫念超度法會」，為疫情期間往生的民眾做超薦佛事，也要為十方大眾的健康祈福。

法鼓山表示，歷史悠久的農禪寺「梁皇寶懺法會」，仍維持僧團法師在壇場誦經，並禮請方丈和尚果暉法師於啟建日直播開示，民眾可於8月15日至8月20日，每天上午8點半到5點半，隨同網路畫面一起線上共修；以往第七日的齋天、瑜伽焰口法會，今年則是首度取消，避免人潮群聚。

首次參加此一融合現代和傳統的修行方式，法鼓山鼓勵民眾參與法會前，可先做前行功課，助益身心安定，除了拜佛、持誦聖號。官方社群近日也將陸續推出「一抹微笑、一餐蔬食、一句祝福、一念反省、一刻心安、一份感恩、一個好願」等淨化身口意的生活行動，共同提升心的免疫力，可關注臉書最新訊息。

2021年法鼓山線上中元報恩法會，在基隆精舍(8/8-8/14)、桃園齋明寺(8/20-8/21)、臺中寶雲寺(8/20-8/21)、台北安和分院(8/23-8/29)、高雄紫雲寺(8/23-8/29)，均有網路直播，民眾可配合在家或工作休息時間，同步參與共修，普度眾生、廣結善緣，為祝福的對象遞上感恩的心念。

●法鼓山中元報恩法會最新動態： https://reurl.cc/Q9A7ko ；農禪寺梁皇寶懺法會相關資訊： https://ncm.ddm.org.tw/