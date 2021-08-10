情人節告白必備巧克力甜點！北中南精選8間巧克力蛋糕、餅乾、法式甜點

由中華電信基金會主辦，與聯合數位文創、台灣玩具圖書館協會、水源地文教基金會、台灣肯納自閉症基金會合作的「好厝邊FUN暑假－宅家防疫親子DIY」活動，邀請大家透過手作認識在地文化，並運用隨手可得的生活媒材進行創作，共創親子互動的甜蜜時光，一起安心「宅」家過暑假！詳情請關注活動官網（https://reurl.cc/EnlE0k）。

2021-08-10 13:32