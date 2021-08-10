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情人節告白必備巧克力甜點！北中南精選8間巧克力蛋糕、餅乾、法式甜點

聯合新聞網 / MENU美食誌

浪漫情人節巧克力不可！告白總是差一步？就讓巧克力幫你神助攻吧！

閑閑

基隆市/中正區

正濱漁港旁的甜點店，甜點的水果都給得很大方！情人節必吃櫻桃巧克力黑森林，酒漬新鮮櫻桃的香味濃郁，搭配巧克力非常有大人味！也推薦覆盆子牛奶巧克力慕斯，酸甜滋味融合恰到好處！目前有外帶、宅配，也有開放內用，建議先訂位哦！（MENU美食誌Loyu提供）

Quelques Pâtisseries 某某甜點

台北市/大安區

猜猜看這塊正方體甜點是什麼？答案是黑森林蛋糕！販售法式甜點的某某總能將甜點妝點得非常精緻！除了好看又好吃的黑森林，鐵觀音巧克力塔也很推！茶香尾韻很長，跟巧克力苦味融合在一起非常完美！八月份維持不內用僅供外帶哦！（MENU美食誌AndrewAn提供）

cookie886

台北市/中山區

在捷運雙連站附近的情人節必敗餅乾！口味有原味、可可、花生，口味清爽、口感酥鬆，吃下去還帶點奶油香氣！光是用手拿取都要非常小心翼翼！可可味濃郁不甜膩，想試其他口味也可以買綜合！門市都有營業，想買要趁早去呦！（MENU美食誌貓貓提供）

畬室 法式巧克力甜點創作 Yu Chocolatier

台北市/大安區

在仁愛敦南圓環旁的法式甜點店，專賣巧克力甜點！曾榮獲世界巧克力大賽銀銅雙獎，多樣精緻的巧克力甜點絕對能滿足巧克力控！巧克力塔塔皮酥脆、內餡絲滑，甜味有多種層次！目前內部裝潢中，僅供官網訂購夾心巧克力禮盒哦！（MENU美食誌Zivtor提供）

CJSJ

台中市/西區

在綠園道旁的超夯法式甜點！必吃 CHOC CHOC，雖然是全巧克力的甜點卻不甜膩！脆餅、蛋糕、甘納許跟慕斯全由巧克力製作，層次豐富絕對讓你驚艷！CAVIAR 也是巧克力甜點，有著魚子醬般的外觀！目前僅供外帶跟10公里免費外送哦！（MENU美食誌Nian提供）

埔里18度C巧克力工坊 Feeling18

南投縣/埔里鎮

南投的人氣巧克力工坊的團購超夯生吐司！新鮮、不使用雞蛋且麵糰含水量多的吐司！吐司質地蓬鬆軟綿，細細嚼出淡淡麵粉香，搭配巧克力醬與些微顆粒好吃到戀愛！目前門市微開放，也可以直接在官網訂購哦！（MENU美食誌溫式美食日常提供）

chochoco巧克力專賣店

台北市/大安區｜台中市/西區、西屯區

在台北、台中都有分店的巧克力專賣店，西洋情人節限定伯爵櫻桃生巧克力，伯爵茶結合特選60%比利時頂級可可豆！細細品嚐會嚐到微甜的白蘭地酒香！尾韻帶點櫻桃果香非常加分！七夕限定草莓生巧克力快到官網訂購或致電洽詢！（MENU美食誌Leo廖廣提供）

Alice brownie

台南市/中西區

位於開山路巷弄裡的小店，剛開業滿一週年！布朗尼非常紮實，吃完會有飽足感！一共有12種口味，是平價又美味的巧克力布朗尼！現在可以到門市選購，Foodpanda跟Uber Eats都是超甜店內價呦！（MENU美食誌SharonWu享食筆記提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 巧克力 甜點 情人節

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