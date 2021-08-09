讓你朝思暮想的全台牛肉麵 TOP10 出爐！這家店時隔兩年仍穩坐冠軍寶座

這篇老饕必收！排行榜上的牛肉麵你吃過幾家？為了美味牛肉麵小編都想環島啦！

TOP 10 /老山東牛肉麵

台北市/萬華區

在熱鬧的西門町內，榮獲米其林必比登推介的老字號牛肉麵店！有牛肉、牛筋、半筋半肉、牛三寶家常麵。麵條是手工刀切寬麵，有嚼勁又Q彈！牛肉燉的非常軟嫩，入口一絲絲分離！湯頭鹹甜熬的恰到好處！目前開放內用啦！（MENU美食誌Dostyk提供）

TOP 9 /大鼎夏荷

苗栗縣/苑裡鎮

TOP 8 /廖家牛肉麵

台北市/大安區

TOP 7 /集英會牛肉麵館

桃園市/中壢區

TOP 6 /吳家牛肉麵

台北市/北投區

TOP 5 / 18冠軍牛肉麵

台北市/大安區

TOP 4 /合歡刀削麵

台北市/大安區

南門市場裡超熱門攤位，曾獲台北傳統市場節的小吃類金牌獎！口味有番茄、酸菜、紅燒、麻辣湯頭，蕃茄湯頭清淡、刀削麵很有嚼勁，牛肉是厚的肉片，量給的很多！一碗只要110元，且老闆非常親切！目前開放內用囉！（MENU美食誌阿土伯提供）

TOP 3 /劉山東牛肉麵

台北市/中正區

TOP 2 /太初麵食

台中市/南屯區

在公益路上的日式小平房，是輕井澤集團旗下麵館。內部裝潢氣派、座位多！牛肉麵有番茄牛肉麵、三寶麵、老北京牛肉麵等，湯頭偏重口味，只有番茄湯底是不辣的！肉質根麵條表現都不錯，8/10開放內用，現在可以先打電話預約囉！

（MENU美食客

王冠權

提供）

TOP 1 /富宏牛肉麵

台北市/萬華區

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！

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