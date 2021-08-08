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NFT藝術席捲亞洲！佳士得將網拍CryptoPunks和Meebits

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Larva Labs的CryptoPunks編號9997，24 x 24像素，估價待詢。圖／佳士得提供
Larva Labs的CryptoPunks編號9997，24 x 24像素，估價待詢。圖／佳士得提供

國際拍賣龍頭之一的佳士得（Christie’s）將於9月17至28日推出「No Time Like Present」網拍賣專場，將會是亞洲拍場首個NFT加密藝術拍賣，亦將造就加密藝術（Crypto Art）歷史上的又一里程碑。目前率先公開的領銜拍品，包括一組由Larva Labs創作的罕見 CryptoPunks，以及Larva Labs的最新力作Meebits和Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC），是Meebits和BAYC首次在NFT交易平臺之外公開拍賣，別具意義。

CryptoPunks是美國數位藝術雙人組Larva Labs的系列作品之一。由Matt Hall與John Watkinson組成的Larva Labs，他們受到英國龐克藝術的啟發而以區塊鏈技術於創作的CryptoPunks為24x24像素的角色，共有1萬隻，每一隻CryptoPunks都是獨一無二的，在2017年發表時以免費的方式釋出給持有虛擬貨幣者。這系列創作後來啟發了更多的重要加密藝術運動，而且被認為是加密藝術史上深具代表性的作品。

除了CryptoPunks，Larva Labs的知名作品還包括Autoglyphs與此次亦有上拍的Meebits。與CryptoPunks相似，Meebits也是一系列由演算法產生的角色，為3D體積像素的角色、共有2萬隻。而Yuga Labs的BAYC，除了是可以收藏的獨一無二角色，本身也是加入這個虛擬遊艇俱樂部的會員證，共發行1萬隻。

Yuga Labs的Bored Ape Yacht Club編號#8746，非同質化代幣，估價待詢。圖／佳士得提供
Yuga Labs的Bored Ape Yacht Club編號#8746，非同質化代幣，估價待詢。圖／佳士得提供
Larva Labs的MEEBIT編號6337，非同質化代幣，估價待詢。圖／佳士得提供
Larva Labs的MEEBIT編號6337，非同質化代幣，估價待詢。圖／佳士得提供

區塊鏈技術 遊艇 虛擬貨幣

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