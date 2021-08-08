快訊

苗栗路段入侵偵測告警狀況已排除 台灣高鐵今全線恢復正常運行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭邦美技！L.U.C XP Skeletec超薄鏤空表慶建廠25周年

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供

高級製表與珠寶品牌蕭邦（Chopard）是瑞士少數僅存的非集團、家族傳承品牌，當今聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）在接手這個家族企業後，於1996年創立了L.U.C表廠，致力於捍衛和恢復歷代傳承、益發珍貴的傳統製表工藝。今年適逢蕭邦表廠成立25周年，品牌特地重新演繹往年曾推出的超級熱門表款之一：L.U.C XP Skeletec，全球限量發行50只，以手工鏤空細節展現精彩的高級製表技術。

2012年推出的L.U.C XP Skeletec腕表，結合超薄技術與鏤空設計，僅7.2毫米的厚度，是世界上最纖薄、最精美的自動上鍊鏤空表款之一。全新限量之作採用符合倫理道德標準的18K白金打造40毫米表殼，搭載厚度僅為3.3毫米的L.U.C 96.17-S型自動上鍊機芯，表盤一側的鏤空主夾板上裝飾日內瓦波紋（Côtes de Genève），黑色鍍銠處理表橋與鍍金齒輪和微型擺陀形成鮮明對比。為能展示手工鏤空細節，設計師擴大中央開口，表盤外圈以白色分鐘軌與岩灰色緞面打磨表面相映成趣，呈現出更富動感和現代風範的設計美學。

蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供

品牌

延伸閱讀

少量、稀有、自由 獨立製表H.Moser & Cie的精品突圍術

星二代沾光鳳凰女出道 萬聖節女王海蒂克隆女兒甜又辣

坎城紅毯莎朗史東搭別人秀過的珠寶 姐就霸氣沒在care

蘇菲瑪索也愛「戴」！不敗經典 圈圈耳環攻佔坎城紅毯

相關新聞

融合自然機能美學 勾勒旅行的愜意閒散

泱泱暮色，雲氣淹潤，在斑斕霞光掩映之下，高低錯落的都會建築群於此日夜交替的魔幻時刻，以天幕山巒襯底雕出城市天際線，頗有「暮靄沉沉楚天闊」的遼遠縹緲之感。

NFT藝術席捲亞洲！佳士得將網拍CryptoPunks和Meebits

國際拍賣龍頭之一的佳士得（Christie’s）將於9月17至28日推出「No Time Like Present」網拍...

蕭邦美技！L.U.C XP Skeletec超薄鏤空表慶建廠25周年

高級製表與珠寶品牌蕭邦（Chopard）是瑞士少數僅存的非集團、家族傳承品牌，當今聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl...

七夕珠寶表心意 銘誌情感足跡

七夕情人節將至，身處於不同感情階段的戀人，可以透過不同設計的珠寶所隱含的寓意，銘誌當下情感的足跡，為未來的幸福留下珍貴的...

林心如登八月時尚雜誌封面 光之珠寶美豔加持

雖然因為五月疫情攪局，好久不見的林心如八月即將再有新鮮事。除了今年一月才開播「她們創業的那些鳥事」，林心如近日登上名人時...

少量、稀有、自由 獨立製表H.Moser & Cie的精品突圍術

大疫時代，維持三級警戒兩個多月的台灣逐漸在近期降回二級，消費景氣也蓄勢待發。然而在高級鐘表產業中，歐美的衝擊則持續展現擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。