蕭邦美技！L.U.C XP Skeletec超薄鏤空表慶建廠25周年

高級製表與珠寶品牌蕭邦（Chopard）是瑞士少數僅存的非集團、家族傳承品牌，當今聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）在接手這個家族企業後，於1996年創立了L.U.C表廠，致力於捍衛和恢復歷代傳承、益發珍貴的傳統製表工藝。今年適逢蕭邦表廠成立25周年，品牌特地重新演繹往年曾推出的超級熱門表款之一：L.U.C XP Skeletec，全球限量發行50只，以手工鏤空細節展現精彩的高級製表技術。

2012年推出的L.U.C XP Skeletec腕表，結合超薄技術與鏤空設計，僅7.2毫米的厚度，是世界上最纖薄、最精美的自動上鍊鏤空表款之一。全新限量之作採用符合倫理道德標準的18K白金打造40毫米表殼，搭載厚度僅為3.3毫米的L.U.C 96.17-S型自動上鍊機芯，表盤一側的鏤空主夾板上裝飾日內瓦波紋（Côtes de Genève），黑色鍍銠處理表橋與鍍金齒輪和微型擺陀形成鮮明對比。為能展示手工鏤空細節，設計師擴大中央開口，表盤外圈以白色分鐘軌與岩灰色緞面打磨表面相映成趣，呈現出更富動感和現代風範的設計美學。 蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供 蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供 蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供 蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供 蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，符合倫理道德標準的18K白金、L.U.C 96.17-S自動上鍊機芯，90萬1,000元，限量編號發行50枚。圖／蕭邦提供