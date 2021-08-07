林心如登八月時尚雜誌封面 光之珠寶美豔加持

雖然因為五月疫情攪局，好久不見的林心如八月即將再有新鮮事。除了今年一月才開播「她們創業的那些鳥事」，林心如近日登上名人時尚雜誌Prestige的八月號封面，並將有新戲「華燈初上」將在影音串流平台Netflix上線。在接受雜誌採訪時，林心如並以簡單但俐落大方的黑、白造型，搭襯伯爵（PIAGET）最新sunlight系列珠寶，展現閃耀、多變的時尚造型。

由於最新戲劇「華燈初上」是以台灣1980年代「條通」的日式酒店為場景，劇情類別則屬於懸疑、謀殺，她在訪談中也提到，為什麼想要拍攝一部這樣以條通為背景的戲劇題材，包含楊祐寧、鳳小岳、鄭元暢、吳慷仁、王柏傑等參與演員的選角邏輯與過程，也提到「拍攝期間正好遇到疫情，條通街上幾乎沒有路人，形成另一種『自主封街』狀況，讓劇組可以相對順利拍攝」。而在封面的拍攝穿搭中，林心如清一色選擇了伯爵的新款sunlight系列珠寶與腕表，藉由腕表以陽光為靈感的華麗寶石鑲嵌，烘托出林心如身兼演員、製作人的天后氣勢。