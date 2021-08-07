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林心如登八月時尚雜誌封面 光之珠寶美豔加持
雖然因為五月疫情攪局，好久不見的林心如八月即將再有新鮮事。除了今年一月才開播「她們創業的那些鳥事」，林心如近日登上名人時尚雜誌Prestige的八月號封面，並將有新戲「華燈初上」將在影音串流平台Netflix上線。在接受雜誌採訪時，林心如並以簡單但俐落大方的黑、白造型，搭襯伯爵（PIAGET）最新sunlight系列珠寶，展現閃耀、多變的時尚造型。
由於最新戲劇「華燈初上」是以台灣1980年代「條通」的日式酒店為場景，劇情類別則屬於懸疑、謀殺，她在訪談中也提到，為什麼想要拍攝一部這樣以條通為背景的戲劇題材，包含楊祐寧、鳳小岳、鄭元暢、吳慷仁、王柏傑等參與演員的選角邏輯與過程，也提到「拍攝期間正好遇到疫情，條通街上幾乎沒有路人，形成另一種『自主封街』狀況，讓劇組可以相對順利拍攝」。而在封面的拍攝穿搭中，林心如清一色選擇了伯爵的新款sunlight系列珠寶與腕表，藉由腕表以陽光為靈感的華麗寶石鑲嵌，烘托出林心如身兼演員、製作人的天后氣勢。
其中登上封面的照片中，PIAGET Sunlight系列18K白金藍寶石及鑽石戒指，是以Camaieu單彩配色技術擬真陽光的光芒光暈；另一件同系列的18K白金項鍊，則透過雪花式鑲嵌（snow-setting），展現鑽石猶如雪地中自然光線的反射，擬真而和諧。而她手上的Limelight Gala 系列「晨光」腕表更集多種工藝之大成，除面盤的雪花式鑽石鑲嵌，32毫米18K白金表殼鑲嵌了32顆總重約4.70克拉的藍寶石與10顆總重約0.90克拉的圓形明亮式切割鑽石，像是天光般的自由變化，也體現Limelight Gala腕表表耳流暢的幾何美學。全球限量18只，每只皆刻有獨立編號，訂價約408萬元。
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