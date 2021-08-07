少量、稀有、自由 獨立製表H.Moser & Cie的精品突圍術

大疫時代，維持三級警戒兩個多月的台灣逐漸在近期降回二級，消費景氣也蓄勢待發。然而在高級鐘表產業中，歐美的衝擊則持續展現擴大趨勢。對集團、大型品牌已經經營不易，非集團、小規模的獨立製表品牌如何逆向成長、甚至強化與消費者的情感連結？日前本刊則與獨立製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）總裁Edouard Meylan完成一場線上專訪，一窺大疫時代的精品生存術。

Edouard Meylan觀察，在疫情期間人們減少了旅行、餐飲的支出，的確展現報復性消費的現象。雖然無法頻繁旅行，但他反覺得和收藏家更為親近，「以前我可以飛去台灣和20位收藏家碰面，但透過網路，我們昨天才在我辦公室一口氣和上百位藏家碰面。」他露出笑容並以手勢強調，因為疫情，反讓人們變得更為密切。

網路縮短實體距離的同時，Edouard Meylan並對工作團隊採取信任制，他信任品牌行銷人員有獨立解決能力問題，不像集團品牌有政策考量、必須要說「對的話」，透過細節傳達出品牌的「真實性」，而他口中與玩家的「碰面」，更透過網路導覽，邀請收藏者參觀表廠，因而讓收藏家無形中增加了好感、間接提升品牌印象。他並表示，品牌每年僅保留10%的產能給電子商務（e-shop）功能，而2021與2020相比有著100%的成長，這明確為未來2022、2023的經營方向寫下明確指引，「我們已經知道了來年的重心」。

事實上，H.Moser & Cie過去曾推出過不少顛覆式、高吸睛的話題（概念）表款，以針砭高級鐘表產業現象，此外高度相似Apple Watch外型、但使用機械機芯的alp watch，則展現了H. Moser & Cie的前衛一面，但在傳統與創意、運動與古典風格之間，產品設計、行銷策略，品牌又是如何拿捏？

Edouard Meylan回應這依賴某種直覺，即便直覺不一定每次都成功，但選擇保持Moser的DNA如煙燻式面盤、無Logo、自製機芯，都將是通盤的優先考量。「每一只H.Moser & Cie的手表必須存在關聯性、但展現自己獨特的存在；我們嘗試讓每款手表都保有品牌的DNA，但再加入某些變化（twist）以製造出新鮮感，每只手表都像一個孩子，可以自由表達自己的想法，但又都屬於Moser這個大家庭。」

他並觀察現今歐洲與亞洲的藏家喜好逐漸變得相似，古典與運動同時成為主流，這或解釋品牌為何在去年八月推出的首款運動風的疾速者系列Streamliner。該系列具有明確的運動風格，但同時散發懷舊古典氣韻，而線上採訪當日，他也配戴一只Streamliner表款，並表示該系列在全世界不同市場都頗受歡迎。