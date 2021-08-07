小米林口三井專賣店開幕！限時限量推「小米手環6加1元多1件」
小米台灣穩步於各縣市、區域展店，強化在台實體通路布局，看準「MITSUI OUTLET PARK林口」匯集人潮的消費潛力，小米台灣今天（8月7日）宣布「小米林口三井專賣店」正式開幕，是小米在台灣的第22間實體門市，並推出獨家開幕活動，今、明兩天限時限量祭出小米手環6加1元多1件、掃拖機器人買1送1、小米智慧顯示器P1 55型直降2,500元等專屬限時優惠。
「MITSUI OUTLET PARK林口」位於台北及桃園機場之間，挾地理位置優勢，吸引各大人氣品牌進駐，以多元的複合設施規畫，一站滿足購物、娛樂、生活的需求。
「小米林口三井專賣店」推出開幕獨家活動，精選各類智慧家居產品、熱門穿戴裝置推出直降、買贈、滿額贈等優惠，8月7日、8月8日推出「小米手環6加1元多1件」限量活動，兩條只要1,096元，每人限購一組，每日限量50組；另首次推出掃拖機器人買1送1的超強優惠，8月7日、8月8日購買米家掃拖機器人（售價9,495元）即贈送米家掃拖機器人G1（價值4,995元）一台，每人限購一台，每日限量20組。
此外，即日起至8月15日「小米林口三井專賣店」開幕慶還推出智慧家居產品直降、滿額贈活動，小米智慧顯示器P1 55型獨家下殺2,500元，優惠價15,499元；小米智慧顯示器65型直降1,000元，優惠價19,999元；米家掃拖機器人1C直降1,500元，優惠價5,495元；米家掃拖機器人G1直降1,000元，優惠價3,995元。活動期間消費滿3,000元即贈小米支架式自拍桿，消費滿6,000元即贈10000小米行動電源3無線版超值版。
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