小米林口三井專賣店開幕！限時限量推「小米手環6加1元多1件」

小米台灣穩步於各縣市、區域展店，強化在台實體通路布局，看準「MITSUI OUTLET PARK林口」匯集人潮的消費潛力，小米台灣今天（8月7日）宣布「小米林口三井專賣店」正式開幕，是小米在台灣的第22間實體門市，並推出獨家開幕活動，今、明兩天限時限量祭出小米手環6加1元多1件、掃拖機器人買1送1、小米智慧顯示器P1 55型直降2,500元等專屬限時優惠。

「MITSUI OUTLET PARK林口」位於台北及桃園機場之間，挾地理位置優勢，吸引各大人氣品牌進駐，以多元的複合設施規畫，一站滿足購物、娛樂、生活的需求。

「小米林口三井專賣店」推出開幕獨家活動，精選各類智慧家居產品、熱門穿戴裝置推出直降、買贈、滿額贈等優惠，8月7日、8月8日推出「小米手環6加1元多1件」限量活動，兩條只要1,096元，每人限購一組，每日限量50組；另首次推出掃拖機器人買1送1的超強優惠，8月7日、8月8日購買米家掃拖機器人（售價9,495元）即贈送米家掃拖機器人G1（價值4,995元）一台，每人限購一台，每日限量20組。