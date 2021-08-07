Breuget父親節之選 玫瑰金岩灰航海時計 華麗獻心意
8月8日將至，瑞士高級製表品牌寶璣（Breguet）於即將來臨的父親節前獻上年度新品：航海系列Marine Chronographe 5527飛返玫瑰金計時腕表，以玫瑰金表殼搭配岩灰色面盤，展現洋溢的冒險精神與華麗。同時品牌再推薦新款那不勒斯王后系列Reine de Naples 8938仕女鑽表，以雪花鑲嵌工藝，同時討好媽媽的心。
波浪形機刻雕花圖案、表殼側邊象徵富裕的錢幣紋，皆是寶璣（Breguet）的品牌經典視覺。新款Marine Chronographe 5527飛返玫瑰金計時腕表，從Marine系列為延伸，由傳統手工藝「機刻雕花（Guilloché）」打造的波浪型紋路，不僅凝縮海浪瞬息萬變之美，也象徵流動的情感。由多達346個零件組成的自動上鍊582QA型機芯具備矽材質擺輪游絲，因此具被更佳的抗磁性。表款並具備獨立編號與寶璣隱藏簽名，讓情意更顯獨特珍貴。
但誰說父親節只能向老爸傳遞情意？同樣新到貨的那不勒斯王后系列Reine de Naples 8938仕女鑽表，其橢圓表殼似鵝蛋般婀娜，而面盤的雪花式鑲嵌（snow-setting）工藝則呈現鑽石生動、飽滿的閃耀視覺，表冠再鑲嵌以一顆三角形琢面的梨形鑽石約0.26克拉。白金款搭配天藍色表帶、玫瑰金款則搭配橘色表帶，至於天藍色好、橘色好？或許讓老爸老媽，一起討論吧！
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