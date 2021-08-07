快訊

驚悚瞬間曝光！高雄桃源明霸克露橋遭沖斷 三部落成孤島

獨／曾當過3任基隆副市長 92歲柯水源今天凌晨辭世

Breuget父親節之選 玫瑰金岩灰航海時計 華麗獻心意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Breguet那不勒斯王后系列Reine de Naples 8938仕女鑽表，163萬5,000元。圖 / Breguet提供
Breguet那不勒斯王后系列Reine de Naples 8938仕女鑽表，163萬5,000元。圖 / Breguet提供

8月8日將至，瑞士高級製表品牌寶璣（Breguet）於即將來臨的父親節前獻上年度新品：航海系列Marine Chronographe 5527飛返玫瑰金計時腕表，以玫瑰金表殼搭配岩灰色面盤，展現洋溢的冒險精神與華麗。同時品牌再推薦新款那不勒斯王后系列Reine de Naples 8938仕女鑽表，以雪花鑲嵌工藝，同時討好媽媽的心。

波浪形機刻雕花圖案、表殼側邊象徵富裕的錢幣紋，皆是寶璣（Breguet）的品牌經典視覺。新款Marine Chronographe 5527飛返玫瑰金計時腕表，從Marine系列為延伸，由傳統手工藝「機刻雕花（Guilloché）」打造的波浪型紋路，不僅凝縮海浪瞬息萬變之美，也象徵流動的情感。由多達346個零件組成的自動上鍊582QA型機芯具備矽材質擺輪游絲，因此具被更佳的抗磁性。表款並具備獨立編號與寶璣隱藏簽名，讓情意更顯獨特珍貴。

但誰說父親節只能向老爸傳遞情意？同樣新到貨的那不勒斯王后系列Reine de Naples 8938仕女鑽表，其橢圓表殼似鵝蛋般婀娜，而面盤的雪花式鑲嵌（snow-setting）工藝則呈現鑽石生動、飽滿的閃耀視覺，表冠再鑲嵌以一顆三角形琢面的梨形鑽石約0.26克拉。白金款搭配天藍色表帶、玫瑰金款則搭配橘色表帶，至於天藍色好、橘色好？或許讓老爸老媽，一起討論吧！

Breguet航海系列Marine Chronographe 5527飛返玫瑰金計時腕表，109萬元。圖 / 翻攝自 ig
Breguet航海系列Marine Chronographe 5527飛返玫瑰金計時腕表，109萬元。圖 / 翻攝自 ig
橢圓、鵝蛋型的婀娜表殼，正是寶璣那不勒斯系列的經典幾何之美。圖 / Breguet提供
橢圓、鵝蛋型的婀娜表殼，正是寶璣那不勒斯系列的經典幾何之美。圖 / Breguet提供
面盤上由「機刻雕花（Guilloché）」打造的紋路，象徵海浪的瞬息萬變，也似家人間情感的流動與羈絆。圖 / Breguet提供
面盤上由「機刻雕花（Guilloché）」打造的紋路，象徵海浪的瞬息萬變，也似家人間情感的流動與羈絆。圖 / Breguet提供

品牌 鑽石

延伸閱讀

餐廳父親節訂位衝一波！無奈大雨攪局退訂多

熱門慶祝方式都在這！ 父親節送禮網路聲量大調查

20多歲確診男今出院吐心聲 想趕快回家親口說父親節快樂

淡水農會推出南瓜起司塔 父親節熱銷超夯

相關新聞

Breuget父親節之選 玫瑰金岩灰航海時計 華麗獻心意

8月8日將至，瑞士高級製表品牌寶璣（Breguet）於即將來臨的父親節前獻上年度新品：航海系列Marine Chrono...

悠遊卡推戴資穎主題套卡　明上午4大超商開放預購

世界球后戴資穎在東奧勇奪女子羽球單打銀牌，為祝賀小戴奪銀，悠遊卡公司今宣布，推出戴資穎「相信自己」悠遊卡套卡，從明天（8...

新色新感動 浪琴Spirit先行者系列 橄欖綠面好氣質

同一種顏色，不同的彩度、亮度便能呈現不同印象。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）在去年推出Spirit先行者系列，以優...

基隆李鵠、花蓮縣餅⋯等5名店　HOLA推台五線手工餅盒

疫情當下，不建議四處趴趴走，但想吃到各地的名產該怎麼辦？HOLA針對中秋送禮或自用，推出「台五線手工餅盒」，一口氣蒐集全...

內湖好市多跟進取消免費停車「規則曝光」 千人讚翻：早該這樣

美式賣場好市多(COSTCO)有眾多商品，不管平假日，都會吸引許多人潮，因為過去提供免費停車服務，部分人士會把停車場當私人停車位占用，導致真正要消費的民眾找不到車位，因此全台好市多也紛紛改制取消「免費停車」，有網友近來也發現，內湖門市公告8月9日起也要消費抵停車費了，大家狂讚「早該這樣做了」。

台鐵首推「史上最美區間車」立體感應票卡 9日限量開賣

被外界喻為「史上最美區間車」EMU900型通勤電聯車，是台鐵最新型區間車款。台鐵局說，看準通勤族必需品票卡市場，與一卡通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。