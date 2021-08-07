Breuget父親節之選 玫瑰金岩灰航海時計 華麗獻心意

8月8日將至，瑞士高級製表品牌寶璣（Breguet）於即將來臨的父親節前獻上年度新品：航海系列Marine Chronographe 5527飛返玫瑰金計時腕表，以玫瑰金表殼搭配岩灰色面盤，展現洋溢的冒險精神與華麗。同時品牌再推薦新款那不勒斯王后系列Reine de Naples 8938仕女鑽表，以雪花鑲嵌工藝，同時討好媽媽的心。

波浪形機刻雕花圖案、表殼側邊象徵富裕的錢幣紋，皆是寶璣（Breguet）的品牌經典視覺。新款Marine Chronographe 5527飛返玫瑰金計時腕表，從Marine系列為延伸，由傳統手工藝「機刻雕花（Guilloché）」打造的波浪型紋路，不僅凝縮海浪瞬息萬變之美，也象徵流動的情感。由多達346個零件組成的自動上鍊582QA型機芯具備矽材質擺輪游絲，因此具被更佳的抗磁性。表款並具備獨立編號與寶璣隱藏簽名，讓情意更顯獨特珍貴。