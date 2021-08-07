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悠遊卡推戴資穎主題套卡　明上午4大超商開放預購

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
為祝賀小戴奪銀，悠遊卡今宣布發行戴資穎「相信自己」套卡。圖／悠遊卡公司提供
為祝賀小戴奪銀，悠遊卡今宣布發行戴資穎「相信自己」套卡。圖／悠遊卡公司提供

世界球后戴資穎在東奧勇奪女子羽球單打銀牌，為祝賀小戴奪銀，悠遊卡公司今宣布，推出戴資穎「相信自己」悠遊卡套卡，從明天（8日）上午11時起在4大超商限時不限量開放預購。

悠遊卡公司表示，2017年曾發行以戴資穎為主題的卡片，也在小戴榮登世界球后後，發行「戴資穎6連冠紀念悠遊卡」，讓粉絲參與小戴在2016年香港、杜拜，2017年全英、馬來西亞、新加坡、亞錦賽連續奪下6面金牌的擊球英姿。這次小戴在東奧奪銀，寫下台灣羽壇新頁，也再度為小戴量身訂做套卡供粉絲收藏。

悠遊卡公司也表示，「相信自己」套卡是取自於戴爸爸，在戴資穎小時候，爸爸總是對他說：無論如何都要相信自己，小戴因此將這4個字刺在左手腕上，比賽時舉起左手為自己打氣。因此這次以「相信自己」為主題發行套卡，全套2張，卡面不但完美重現小戴擊球時的英姿，還有親筆簽名。

「相信自己」套卡自8月8日上午11時起至8月12日夜間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，限時不限量，每套350元。

小戴 悠遊卡 超商

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