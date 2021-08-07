新色新感動 浪琴Spirit先行者系列 橄欖綠面好氣質

同一種顏色，不同的彩度、亮度便能呈現不同印象。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）在去年推出Spirit先行者系列，以優質機芯、經典設計結合具競爭力的價格，頗受好評。近日品牌再推出全新綠色面盤，以橄欖綠搭配精鋼表殼，帶來有別傳統色彩的品味推薦。

浪琴的先行者系列（Spirit）原在2020年首度問世，主打經瑞士天文台認證（C.O.S.C）的新一代矽游絲機芯，並將品牌過往熱門的復刻（vintage）風格接軌上新一代的冒險精神。2021年新款先行者腕表則在面盤顏色小改款，宛如披上一件軍綠色M1飛行夾克。精鋼表殼並提供40與42毫米兩種尺寸，中性、大尺寸？自選由人。

面盤六點鐘方向的五顆立體星星裝飾，呼應品牌過往的精湛工藝歷史與五星級表現，同時面盤外側的分鐘刻度也採傾斜的立體顯示，提升閱讀便利性。獨家的自動上鏈機芯L888.4因使用矽游絲、不受生活中的磁力干擾，走時的精準度自然大幅提升。快拆系統則允許配戴者自由在精鋼表帶或淺棕色皮表帶中切換，表款並提供5年保固，因而讓精準、精密與品質，值得長久信賴。