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新色新感動 浪琴Spirit先行者系列 橄欖綠面好氣質

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
浪琴Spirit先行者系列近日推出全新綠色面盤，以橄欖綠搭配精鋼表殼，宛如披上了軍綠色M1飛行夾克。圖 / 浪琴表提供
浪琴Spirit先行者系列近日推出全新綠色面盤，以橄欖綠搭配精鋼表殼，宛如披上了軍綠色M1飛行夾克。圖 / 浪琴表提供

同一種顏色，不同的彩度、亮度便能呈現不同印象。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）在去年推出Spirit先行者系列，以優質機芯、經典設計結合具競爭力的價格，頗受好評。近日品牌再推出全新綠色面盤，以橄欖綠搭配精鋼表殼，帶來有別傳統色彩的品味推薦。

浪琴的先行者系列（Spirit）原在2020年首度問世，主打經瑞士天文台認證（C.O.S.C）的新一代矽游絲機芯，並將品牌過往熱門的復刻（vintage）風格接軌上新一代的冒險精神。2021年新款先行者腕表則在面盤顏色小改款，宛如披上一件軍綠色M1飛行夾克。精鋼表殼並提供40與42毫米兩種尺寸，中性、大尺寸？自選由人。

面盤六點鐘方向的五顆立體星星裝飾，呼應品牌過往的精湛工藝歷史與五星級表現，同時面盤外側的分鐘刻度也採傾斜的立體顯示，提升閱讀便利性。獨家的自動上鏈機芯L888.4因使用矽游絲、不受生活中的磁力干擾，走時的精準度自然大幅提升。快拆系統則允許配戴者自由在精鋼表帶或淺棕色皮表帶中切換，表款並提供5年保固，因而讓精準、精密與品質，值得長久信賴。

熱愛綠色？百年靈（Breitling）則有一只和賓利汽車（Bentley）的聯名款Premier B01 Chronograph 42 Bentley計時腕表，使用經瑞士天文台認證的自製機芯，不僅有太陽紋處理的綠色面盤，皮表帶也宛如賓利汽車的菱格紋皮革，優雅而富高級感，訂價約27萬3,000元。回到更親民的入門價位，漢米爾頓的Intra-Matic Auto Chrono 40mm腕表的綠色則更輕淺，更接近「卡其綠」，圓型的計時按鈕和雙色對比面盤頗有1960、1970的復古風貌，訂價約69,900元，相對親民好入手。

浪琴表Spirit先行者系列綠色面盤皮表帶腕表，精鋼、40毫米、時間顯示，69,200元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表Spirit先行者系列綠色面盤皮表帶腕表，精鋼、40毫米、時間顯示，69,200元。圖 / 浪琴表提供
漢米爾頓Intra-Matic Auto Chrono 40mm腕表，精鋼、38毫米、時間顯示、計時碼表，69,900元。圖 / Hamilton提供
漢米爾頓Intra-Matic Auto Chrono 40mm腕表，精鋼、38毫米、時間顯示、計時碼表，69,900元。圖 / Hamilton提供
百年靈Premier B01 Chronograph 42 Bentley計時腕表，精鋼、42毫米、時間顯示、計時碼表，27萬3,000元。圖 / Breitling提供
百年靈Premier B01 Chronograph 42 Bentley計時腕表，精鋼、42毫米、時間顯示、計時碼表，27萬3,000元。圖 / Breitling提供
多層次、立體的精緻造工，讓精致與精美，同時顯示在浪琴Spirit先行者腕表的面盤之間。圖 / 浪琴表提供
多層次、立體的精緻造工，讓精致與精美，同時顯示在浪琴Spirit先行者腕表的面盤之間。圖 / 浪琴表提供
表帶快拆系統可自行更換金屬鍊帶或皮革表帶，風格自選。圖 / 浪琴表提供
表帶快拆系統可自行更換金屬鍊帶或皮革表帶，風格自選。圖 / 浪琴表提供

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