內湖好市多跟進取消免費停車「規則曝光」 千人讚翻：早該這樣

美式賣場好市多(COSTCO)有眾多商品，不管平假日，都會吸引許多人潮，因為過去提供免費停車服務，部分人士會把停車場當私人停車位占用，導致真正要消費的民眾找不到車位，因此全台好市多也紛紛改制取消「免費停車」，有網友近來也發現，內湖門市公告8月9日起也要消費抵停車費了，大家狂讚「早該這樣做了」。

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼上了好市多內湖店的公告，寫著「為了提升會員購物服務品質，本賣場停車場將於110年8月9日起，實施購物消費抵停車費新制，敬請配合停車場管理人員之作業，謝謝。」

而消費抵停車費的規則是，停車計時收費每小時100元，消費滿500元(含)，折抵3小時，每日最高折抵3小時，未滿30分鐘免費，超過30分鐘者，視為1小時收費。目前包括高雄大順店、新北中和店、汐止店、台北北投店都已經改為此制度。

內湖好市多將於110年8月9日起，實施購物消費抵停車費新制。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

看到公告網友也紛紛留言「終於，早該這樣了」、「非常好，早該如此規劃」、「太多附近住戶來占位了」、「全台好市多都該跟進」、「幫貪小便宜的上班族哭哭，可喜可賀」、「這樣真的要買東西的人才有位子可以停」、「使用者付費，合理」、「早該如此了，附近一堆自私的上班族，都偷停一整天，而老實繳會員費的顧客，最可憐了」。