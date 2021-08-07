台鐵首推「史上最美區間車」立體感應票卡 9日限量開賣

美式賣場好市多(COSTCO)有眾多商品，不管平假日，都會吸引許多人潮，因為過去提供免費停車服務，部分人士會把停車場當私人停車位占用，導致真正要消費的民眾找不到車位，因此全台好市多也紛紛改制取消「免費停車」，有網友近來也發現，內湖門市公告8月9日起也要消費抵停車費了，大家狂讚「早該這樣做了」。

2021-08-07 09:57