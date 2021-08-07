台鐵首推「史上最美區間車」立體感應票卡 9日限量開賣
被外界喻為「史上最美區間車」EMU900型通勤電聯車，是台鐵最新型區間車款。台鐵局說，看準通勤族必需品票卡市場，與一卡通公司首度合作打造「立體火車感應票卡」，其精緻車型設計不僅造型搶眼，使用票卡感應刷卡或儲值時，車頭LED燈還會亮燈。
台鐵說，於8月9日起，在台鐵夢工場網路商店「首次發行+獨家專賣」。首批限量900組，每組售價新台幣450元，每筆訂單限購兩組。此外，還可以優惠價加購EMU900指定周邊商品享最低74折優惠（起），包含造型毛巾、筆袋、領帶夾套組、隨身碟64G、口罩套、領帶、T恤、微型積木、背心、造型水、立體拼木。加購商品每筆訂單每項限加購六個，售完為止。
台鐵說，活動期間單筆訂單滿金額滿1000元，即可享有免運費（原免運門檻為消費金額2,500元）。可上台鐵夢工場網路商店網址（ https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop ），或是網購客服專線：(02)2456-0522（周一至周五，上午9時到中午12時，下午1時30分到5時30分）。
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