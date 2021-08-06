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2021 愛彼當代藝術贊助計畫 9月17日柏林開展
抽象的藝術常能帶領心神遁出現實的框架，自由前往未知的遠方。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）宣布，最新一屆「藝術創作委託計畫」，將邀請Aleksandra Domanović創作，並將從9月17日至10月10日期間，於「明鏡日報」位於柏林Potsdamer街上，由印刷廠改建而成的藝術空間中展出。
居住於柏林並在當地創作的藝術家Aleksandra Domanović從研究出發，雕塑與電腦科技新媒體藝術都是她涉獵的領域，並對身份認同的差異問題特別感興趣。Domanović將創作一件由數件雕塑組成的大型裝置，每一件帶有高速旋轉的LED燈條扇葉，透過雕塑實體在空間中的造型藝術，以及高速旋轉的扇葉上顯現的視覺影像，將為參與者帶來別出心裁的雙重觀展體驗。
為此Aleksandra Domanović表示，「我們不僅能夠改變未來，還可以改變歷史。這可稱作歷史修正主義，也可說是不同的詮釋解讀。追根究底，歷史及個人故事都有無窮的感知可能性及風險，這是作品的主旨所在。」
開幕期間同時與柏林藝廊周末展（2021年9月15日至18日舉行）時程重疊，而這件大型藝術裝置也是藝術家全新創作的一部分，將呈現她持續關心的主題，也反映在感官與感知間的落差。
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