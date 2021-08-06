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愛買量販中元節撒千萬紅包！會員單筆最高享500元回饋

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
愛買量販中元節大手筆撒千萬紅包。圖／愛買量販提供
愛買量販中元節大手筆撒千萬紅包。圖／愛買量販提供

本周日（8月8日）農曆七月鬼門開，加催中元節買氣，愛買量販8月推出限定5日全館萬件商品任選、會員消費滿額享9折活動，每位會員可任選指定日2天享回饋，持13家指定銀行消費單筆最高享500元現金回饋；愛買線上購物friDay購物平台中元節則推出「捉鬼特攻隊」小遊戲，玩遊戲抽最高888元折扣碼，可直接百分百折抵訂單金額，折扣碼數量有限、抽完為止。

愛買量販搶在5倍券發行前，先開撒千萬預算回饋會員，今年中元節推出限定5日會員消費滿額享9折活動，HAPPYGO獨享8月7日、8月8日、8月14日、8月15日、8月21日單筆消費滿2,000元可享9折十足抵用現金券回饋、滿2,100元回饋210元、滿2,200元回饋220元，買越多送越多，單筆最高回饋300元十足抵用現金券，活動期間每人每卡總共享有2次9折回饋，每卡每日限回饋1次；刷卡搭配遠東商銀、玉山、台新、花旗、新光、台中銀行等指定13家銀行，單筆最高可擁有500元現金回饋。

今年中元節受疫情影響，愛買量販首推「代客普度」，獨家與鹿港天后宮聯名的「平安祈福箱」8月起越靠近中元節買氣就愈旺，代客普度服務開放預購至8月8日截止，本周末還可搭配會員滿額9折活動購買賺便宜。

愛買中元節即日起至8月24日推出4,000款生鮮、糖餅、米、油、泡麵、罐頭等商品全年折扣最深優惠價，最低38折起，並開賣超過30款澎派箱組合商品，也引進不少日本進口新品，包括「三本麵五入分享包點心麵」、「栗山瀨戶汐揚仙貝」、「神奇寶貝Pure熱帶水果風味軟糖」、「逸品東京醬油日式泡麵」等。另有愛買獨家「包裝米單筆消費滿299元送30元包裝米現金折價券」和「泡麵、麵條、米粉和冬粉DM商品單筆滿288元送20元麵商品現金折價券」品類活動。

神奇寶貝Pure軟糖熱帶水果風味，原價89元、愛買量販即日起至8月24日特價69元，限量720包。圖／愛買量販提供
神奇寶貝Pure軟糖熱帶水果風味，原價89元、愛買量販即日起至8月24日特價69元，限量720包。圖／愛買量販提供
逸品日式泡麵東京醬油風味，原價159元、愛買量販即日起至8月24日特價119元。圖／愛買量販提供
逸品日式泡麵東京醬油風味，原價159元、愛買量販即日起至8月24日特價119元。圖／愛買量販提供
愛買中元節即日起至8月24日推出4,000款生鮮、糖餅、米、油、泡麵、罐頭等商品全年折扣最深優惠價，最低38折起。圖／愛買量販提供
愛買中元節即日起至8月24日推出4,000款生鮮、糖餅、米、油、泡麵、罐頭等商品全年折扣最深優惠價，最低38折起。圖／愛買量販提供
栗山瀨戶汐揚仙貝，愛買量販即日起至8月24日售價129元。圖／愛買量販提供
栗山瀨戶汐揚仙貝，愛買量販即日起至8月24日售價129元。圖／愛買量販提供
神奇寶貝Pure軟糖熱帶水果風味，原價89元、愛買量販即日起至8月24日特價69元，限量720包。圖／愛買量販提供
神奇寶貝Pure軟糖熱帶水果風味，原價89元、愛買量販即日起至8月24日特價69元，限量720包。圖／愛買量販提供
三本麵濃厚雞汁味5入分享包，原價120元、愛買量販即日起至8月24日特價99元。圖／愛買量販提供
三本麵濃厚雞汁味5入分享包，原價120元、愛買量販即日起至8月24日特價99元。圖／愛買量販提供

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