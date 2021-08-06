帛琉旅遊泡泡重啟行程搶先看！KKday有5航班、最低3萬2

帛琉旅遊泡泡將重啟。KKday搶先宣布預購開賣台帛旅遊2.0行程，共分為五天四夜和四天三夜兩種方案，包含機加酒自由行與全包式團體旅遊，超值自由行四天只要3萬2999元起。暫定八月將推出8月14、18、21、25、28日共五個航班出發，每周三、六搭乘中華航空由台北直飛帛琉。

KKday表示，自推動帛琉旅遊泡泡夢想包抽獎活動以來，已成功吸引超過三千名旅客熱烈參與，更率先成立專案小組，不僅從後台數據分析旅客的旅遊喜好，也同時也研究帛琉當地特色路線。

KKday表示，不只推出以潛水天堂為主題的全包式團體旅遊，讓台灣客可以一次收集帛琉必訪的水母湖、牛奶湖、德國水道等經典水上行程，同時，也為了貼近喜愛自由行旅客的需求，將陸續推出租車服務搭配世界奇景浮潛、二戰遺跡尋奇、雨林秘境探險甚至星空獨木舟等不同主題的獨特體驗，還能品嘗帛琉在地風味餐食，讓自由行愛好者也能跟著旅遊神隊友KKday揭開更多帛琉神秘的迷人風貌。

KKday說，該次攜手帛琉當地旅遊業夥伴，推出帛琉自由行四天最超值只要3萬2999元起、帛琉自由行五天3萬4899元起，另外團體旅遊四天為6萬5000元起、五天為7萬5000元起。

旅客可自由選住宿搭配，包括入住位處市中心絕佳地理位置的文青風帛琉酒店（Palau Hotel）、坐擁私人海灘五星服務的帛琉老爺大酒店（Palau Royal Resort），或是連國際巨星李奧納多迪卡皮歐都曾入住的絕美頂級帛琉太平洋度假村（Palau Pacific Resort），來回班機也可選擇中華航空經濟艙、商務艙兩種艙等，度假潛水兩相宜。

KKday說，「KKday台帛旅遊2.0行程」以自由行、團體旅遊兩大方向進行規畫，並搭配帛琉深度體驗的主題行程，最終行程內容將依雙方政府防疫決策與規範進行滾動式調整。