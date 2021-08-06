劉冠廷巧戴Cartier Santos 化身風格探險家

明星名人與設計物件之間可會有共同特質魅力？卡地亞（Cartier）2021年推出《Fun’d with ICON》卡地亞ICON系列人物，透過不同明星的訪談、拍攝，窺探名人不為人知的心路歷程。最新企劃則邀請到以電影「陽光普照」拿下金馬獎最佳男配角的劉冠廷，借實際配戴與賞玩Santos腕表，洞見經典設計的恆常魅力。

台藝大戲劇系畢業的劉冠廷，原就擅長雜耍球和體操，近期更將曾練習不到一年的體操動作重新上手，因此在肢體表演、自信與風格間，輕巧拿捏。拍攝形象視覺過程中劉冠廷再表示，「錯誤中體認，也是一種學習，」並對Santos山度士腕表的藍鋼指針情有獨鍾。由於藍鋼指針需要經過精準的鍛燒冶製，一如演技、內涵都需要時間琢磨積累，才能淬煉出精湛的不凡成就。

1904年問世的Santos腕表，大膽將座鐘、懷表化為手上時計，並交付予當代傳奇冒險家、飛行員山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）配戴。品牌巧妙發揮設計巧思，將腕表的邊角處皆採圓弧設計，例如對稱的寬斜角與上下延伸至表帶的弧形表耳，大膽突破傳統以圓形為主流的美學，展現出恢宏寬闊的冒險視野與華麗。而Cartier Santos系列又有數款最為目光重點，分別是「N19」Santos Dumont玫瑰金與精鋼腕表超大型款、卡地亞Santos de Cartier黃K金與精鋼腕表大型款、Santos-Dumont玫瑰金腕表大型款、以及Santos de Cartier黃K金腕表大型款。

「N19」Santos Dumont玫瑰金與精鋼腕表超大型款是向一代冒險先驅、偉大飛行員山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）致意。腕表高度還原1904年初代作的原汁原味：較纖薄的表殼、藍鋼指針，但將表圈與面盤改以奢華溫暖的玫瑰金，底蓋再刻有山度士杜蒙的「N19」飛行機器，全球限量500只，訂價則約25萬8,000元。

卡地亞Santos de Cartier黃K金與精鋼腕表大型款與Santos de Cartier黃K金腕表大型款，則在細節與設計上則更接近2004年Santos問世100年的Santos 100紀念系列。從表圈延伸至金屬表帶上的螺絲，象徵全方位展開的堅毅，兩者皆使用1847 MC自動上鍊機芯，並都具備可更換式的金屬與鱷魚皮皮革表帶，可在斯文、粗獷兩種風格中自由切換，訂價自33萬1,000元起。