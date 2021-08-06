momo購物網8月集點加價購推「POLER獨家限量露營用品」

時下熱愛露營、野餐的人越來越多，就算因疫情無法放肆出遊，甚至在家中興起偽露營風潮。momo購物網8月全新集點活動特別與美國風格戶外品牌POLER攜手合作推出獨家限量露營周邊商品，結合潮流感與實用性，包括露營必備的摺疊叉匙、不鏽鋼摺疊杯、戶外摺疊椅、速開遮陽帳、便攜摺疊桌等露營小物，讓露營控一解出遊思念；此外，還有平時外出皆可使用的隨身輕便背袋、收摺側背包、摺疊傘、斗篷雨衣等，外出買菜、遛狗也有滿滿的時尚感。

即日起至8月31日於momo購物網單筆消費滿800元即可領取1點點數（每筆消費最高領取5點點數，每人最高上限領取100點點數），活動期間可依照指定時段前往活動頁面登記換購POLER周邊單品折價券，之後可於折價券指定歸戶日期使用折價券加購該商品。集點滿1～6點，即可以1～1,699元兌換POLER獨家限量周邊商品。

momo購物網本次集點活動推出的「POLER摺疊叉匙兩用餐具」材質選用高級不鏽鋼，收納尺寸不到10公分，放置包包、口袋即可隨身攜帶，換購點數6點＋換購價1元；「POLER不鏽鋼輕量摺疊杯」擁有320ml容量，杯身使用烤霧漆設計，搭配POLER經典LOGO雷射雕刻，還有扣環設計便於隨身攜帶，換購點數1點＋換購價99元；「POLER戶外便攜摺疊椅」最大載重可達80公斤，居家休閒、露營野餐或戶外活動皆適用，換購點數2點＋換購價599元；「POLER輕量便攜摺疊桌」可耐重10公斤，換購點數3點＋換購價599元；「POLER潑墨印花速開遮陽帳」採用時尚的POLER風格潑墨印花設計，帳身選用100%聚酯纖維、抗UV材質防曬又防潑水，搭配速開式設計，換購點數2點＋換購價1,699元。