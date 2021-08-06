蝦皮購物「8.8購MEN節」父親節當天推破萬杯8元冰美式
今年父親節巧遇微解封帶動買氣湧現，蝦皮購物「8.8購MEN節」開跑首周的消費需求高峰落在7月28日、恰逢周三免運日，可見免運對於消費者的吸引力，因此蝦皮購物再度大手筆發出全站299元免運券，人人都有3張。同時蝦皮購物也觀察到關鍵字熱搜榜出現變化，任天堂Switch、PS5都榜上有名，成為除了刮鬍刀之外最受歡迎的父親節禮物。為了衝刺買氣，蝦皮購物「8.8購MEN節」推出最高現折5,000元的商城88折神券等超狂優惠，還有整點限時1折瘋搶活動Apple AirPods Pro特價799元；8月8日父親節當天還有破萬杯8元冰美式咖啡限時限量開搶。
蝦皮購物「8.8購MEN節」推薦PHILIPS 5D電鬍刀搭配85折神券可現省1,750元，還有精選熱銷夯品限時下殺，8月8日凌晨0點「輝葉 miniV美型口袋按摩槍」限時限量下殺6折特價2,999元；凌晨2點「PS5主機及精選遊戲組」限時限量下殺5折價15,000元；中午12點「純金壹台錢金條」限時限量下殺5折特價5,250元。「8.8購MEN節」活動期間全站不限金額下單還可抽PS5，8月8日當天下單中獎機率再翻倍。
不只超強折扣下殺，蝦皮購物「8.8購MEN節」更加碼「購MEN點心」最低1元起的超強優惠，8月8日活動正式日蝦皮購物全天共推出15檔熱門點心限量特賣，每人每時段每品項限量購買1次，原價10元的萊爾富茶葉蛋、科學麵限時限量特價1元；原價35元的7-ELEVEN CITY CAFE中杯美式咖啡（虛擬提貨卡）、原價20元的萊爾富光泉豆漿4℃限時限量特價8元；最受網友歡迎的摩斯中杯冰紅茶限時瘋搶價18元。瘋搶時段包括凌晨0點、凌晨0點30分、凌晨1點、凌晨1點30分、凌晨2點、上午10點、中午12點、中午12點30分、下午1點、下午1點30分、下午2點、下午4點、下午6點、晚上8點、晚上10點。
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