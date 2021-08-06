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身分證有「8」玩六福村只要222元！與台灣之光同姓499
體驗不一樣的父親節，不妨全家一起到樂園輕鬆玩一天。六福村主題遊樂園體恤爸爸辛勞，父親節當日起推出爸氣優惠，只要爸爸的身分證字號含一個「8」就有優惠，含二個「8」家庭四人同遊只要888元(原價3,996元)。另外，慶祝台灣運動選手在奧運發光發熱，只要與奪牌選手同姓，即享499元優惠(原價999元)。
六福村將於8月8日至8月28日推出「超爸氣」父親節優惠專案，六福村行銷經理黃淑芳表示，只要爸爸的身分證字號含有一個8，於現場購票就能享有親子兩人888元優惠(原價1998元)，換算一人444元；身分證字號有二個8，出示戶口名簿就享家庭四人同遊888元(原價3,996元)，平均一人只要222元。
此外，即日起至8月31日，凡是與奪牌悍將同姓(郭、王、李、戴、楊、鄧、湯、魏、羅、林、鄭、陳、潘、黃、文，持續更新)，現場購票就能以5折價499元 (原價999元)暢玩一整天。
六福村暑假期間推出「部落狂歡」主題活動，精彩限定演出包含海盜部落大遊行─達努嘉年華(逢周一停演)，以及熱情ALOHA南太平洋島國活力舞蹈秀(逢周一停演)；全新亮相5米高巨型大怒神扭蛋機以磅礡氣勢座落於入園大道迎賓，投入2枚50元硬幣，就有機會將60吋電視大獎帶回家。相關資訊可查至六福村官網：http://www.leofoo.com.tw/village/ 。
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