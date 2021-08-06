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入金氏紀錄！香港叮叮車「最大服務中的雙層電車車隊」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
限定版電車模型只推出 500 套， 附有獨立號碼的證書，極具收藏價值。圖／香港電車公司提供提供
限定版電車模型只推出 500 套， 附有獨立號碼的證書，極具收藏價值。圖／香港電車公司提供提供

漫步在香港街頭，耳邊不時傳來叮叮聲響，彩色的雙層電車緩緩駛過，這是旅行香港時最美的記憶之一，不論搭到哪一站都不到台幣10元，也是充滿本地特色、超值且地道的體驗。走過117年的歷史，香港電車宣布榮獲金氏世界紀錄（香港譯「健力士世界紀錄™」）榮譽，躍身「最大的服務中的雙層電車車隊」，成為見證香港融合東西文化的象徵。

同時，香港電車也攜手彩通色彩研究所（Pantone Color Institute）打造專屬「香港電車綠」，以國際認證展現香港電車的重要地位。為歡慶兩項成就達標，香港電車同步推出多款限量潮流吸睛周邊小物，與世界共享獲獎榮耀。

香港電車董事總經理敖思灝表示，電車系統的每件機械零件、香港製造的每輛電車、車長們工作時的每滴汗水、工匠們的每個精密決定，以及大眾回饋的創新意念、選乘電車的信任表現等等，都是推動香港電車前行的原動力。「全賴大家一『叮』一點的支持，才能成就出這個屬於你和我的莫大成就。」

香港旅遊發展局總幹事程鼎一也分享，香港每年都有不少遊客在雙層電車上感受香港本地文化，這些地道文化及深度體驗，正是香港旅遊發展局近年來的推廣重點。我們會繼續透過不同推廣活動，將這些地道體驗展現遊客眼前，並與香港電車攜手合作，將電車這個具代表性的文化標記宣揚到世界各地。

香港電車自1904年起服務，時至今日擁有165輛電車，同時也是世界上仍在服務中最獨特的雙層電車車隊，每日乘載量可達20萬人次。並於2021年榮獲金氏世界紀錄「最大的服務中的雙層電車車隊」的世界紀錄保持者。

歡慶獲獎，香港電車在太古坊ArtisTree開設首家快閃限定店。店面以彩通色彩研究所新發布的「香港電車綠」為主調，設有多個拍照專區，店內設有「叮叮潮語」燈箱裝置，展出以傳統楷書書寫而成的「電車路程指示牌」，向「香港製造」的精神致敬。

雖然海外旅客暫時無法前往香港旅遊，但可上網聆聽由香港管弦樂團及著名音樂製作人趙增熹攜手製作的「叮叮管弦樂小品」，透過代表性的叮叮聲、舊式控制器的操作聲及氣鼓聲，參與這別開新面的音樂旅程。或是到「香港電車」的Instagram平台共襄盛舉，使用「電車站心理測驗Instagram濾鏡」，分享給同樣熱愛香港叮叮車的朋友，看看彼此屬於哪一個「電車站」性格！

叮叮管弦樂小品：https://www.youtube.com/watch?v=MLaHZyWNPuE

香港電車Instagram：https://www.instagram.com/hktramways/

香港電車董事總經理敖思灝(圖左)從金氏世界紀錄認證官Louis Jelinek(圖右)接過榮譽證書。圖／香港電車公司提供提供
香港電車董事總經理敖思灝(圖左)從金氏世界紀錄認證官Louis Jelinek(圖右)接過榮譽證書。圖／香港電車公司提供提供
CASETiFY推出限量手機殼，滿足電車迷。圖／香港電車公司提供提供
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以電車站牌為設計的車箱廣告十分吸睛。圖／香港電車公司提供提供
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香港 Instagram 金氏世界紀錄

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