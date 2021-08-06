跟咖啡一樣提神？這手表自帶「蟋蟀聲」喚醒一日之計

在智慧型手機發明以前，手表除了指示時間還曾兼具鬧鐘的功能。所謂的「響鬧表」能透過機械元件敲打零件進而發出聲音，讓旅人、商務菁英能出勤、公務繁忙得到聲音的提醒，一度是1950年代的先進象徵。

創建於1858年、表廠位於瑞士納沙泰爾的Vulcain，曾在1947年推出具響鈴功能的手表一時蔚為風潮。手表並受美國總統杜魯門（Harry S. Truman）的喜愛與配戴，此後包含艾森豪（Dwight David Eisenhower）、詹森（Lyndon Baines Johnson）、歐巴馬等歷任美國元首，都曾配戴過Vulcain的手表，以在繁忙緊湊的生活中保持對重要事件的覺知。

近日Vulcain重返台灣市場，並帶來一只50S PRESIDENTS’ COLLECTION的Tradition 42毫米腕表。精鋼表殼內裝配以手上鍊響鈴V-11自製機芯，除了日期窗可以進行快調，Vulcain經典的響鈴功能將能持續約20秒。亮銀色放射面盤具備鍍銠時標顯示，並透過清脆的蟋蟀鬧鈴聲，帶人重返過往美好時光，也像一杯提神的咖啡，喚起一日之計的開始。

此外積家（Jaeger-LeCoultre）則有一只Polaris系列Mariner Memovox腕表，同時兼具防水300米的優異性能與鬧鈴功能，漸層藍色的面盤像從水深處往水平面俯瞰的深邃漸變，而橘色時標指示的鬧鈴功能，同時也兼具潛水時安全的提醒功能。