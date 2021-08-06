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跟咖啡一樣提神？這手表自帶「蟋蟀聲」喚醒一日之計

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Vulcian Tradition腕表的鬧鈴功能有著品牌經典的「蟋蟀」聲，也像咖啡般提神，喚醒一日開始。圖 / 恪明國際提供(合成圖）
Vulcian Tradition腕表的鬧鈴功能有著品牌經典的「蟋蟀」聲，也像咖啡般提神，喚醒一日開始。圖 / 恪明國際提供(合成圖）

在智慧型手機發明以前，手表除了指示時間還曾兼具鬧鐘的功能。所謂的「響鬧表」能透過機械元件敲打零件進而發出聲音，讓旅人、商務菁英能出勤、公務繁忙得到聲音的提醒，一度是1950年代的先進象徵。

創建於1858年、表廠位於瑞士納沙泰爾的Vulcain，曾在1947年推出具響鈴功能的手表一時蔚為風潮。手表並受美國總統杜魯門（Harry S. Truman）的喜愛與配戴，此後包含艾森豪（Dwight David Eisenhower）、詹森（Lyndon Baines Johnson）、歐巴馬等歷任美國元首，都曾配戴過Vulcain的手表，以在繁忙緊湊的生活中保持對重要事件的覺知。

近日Vulcain重返台灣市場，並帶來一只50S PRESIDENTS’ COLLECTION的Tradition 42毫米腕表。精鋼表殼內裝配以手上鍊響鈴V-11自製機芯，除了日期窗可以進行快調，Vulcain經典的響鈴功能將能持續約20秒。亮銀色放射面盤具備鍍銠時標顯示，並透過清脆的蟋蟀鬧鈴聲，帶人重返過往美好時光，也像一杯提神的咖啡，喚起一日之計的開始。

此外積家（Jaeger-LeCoultre）則有一只Polaris系列Mariner Memovox腕表，同時兼具防水300米的優異性能與鬧鈴功能，漸層藍色的面盤像從水深處往水平面俯瞰的深邃漸變，而橘色時標指示的鬧鈴功能，同時也兼具潛水時安全的提醒功能。

「德系」的格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）則有一只Senator Diary響鈴表，展現敲打鳴響之外，頂級德國機芯的工藝精妙。由多達近600個零件組成的Cal. 100-13自動上鍊機芯，可同時設定31天以內的日期與時間鬧鐘，同時根據專業鐘表雜誌實測，鬧鈴聲音可長達一分20秒之久，開關並有聲、無聲、設定日期與時間等四段調整。機芯更具備黃金套筒、鵝頸式微調、手工雕花等特點，展現了德意志民族嚴謹、務實思維與精密之大成。

Vulcain 50S PRESIDENTS’ COLLECTION的Tradition 42毫米腕表，精鋼、時間顯示、響鬧功能，價格店洽。圖 / 恪明國際提供
Vulcain 50S PRESIDENTS’ COLLECTION的Tradition 42毫米腕表，精鋼、時間顯示、響鬧功能，價格店洽。圖 / 恪明國際提供
近600個零件組成的cal. 100-13自動上鍊機芯，可設定31天以內的日期與時間鬧鐘，是腕表獨到之處。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
近600個零件組成的cal. 100-13自動上鍊機芯，可設定31天以內的日期與時間鬧鐘，是腕表獨到之處。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
積家（Jaeger-LeCoultre）Polaris系列Mariner Memovox腕表，具備防水300米的優異性能與鬧鈴功能，價格店洽。圖 / 積家表提供
積家（Jaeger-LeCoultre）Polaris系列Mariner Memovox腕表，具備防水300米的優異性能與鬧鈴功能，價格店洽。圖 / 積家表提供
格拉蘇蒂原創Senator Diary腕表，約106萬2,000元（針扣），折疊扣則為112萬2,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創Senator Diary腕表，約106萬2,000元（針扣），折疊扣則為112萬2,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

腕表 菁英

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