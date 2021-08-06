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OKmart「金莎情人夏日祭」指定商品兩件79折

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart即日起至8月14日推出「金莎情人夏日祭」，金莎指定品項任2件79折，App會員單筆消費任選2件金莎系列商品可至OKmart官網登錄發票抽獎。圖／OKmart提供
OKmart即日起至8月14日推出「金莎情人夏日祭」，金莎指定品項任2件79折，App會員單筆消費任選2件金莎系列商品可至OKmart官網登錄發票抽獎。圖／OKmart提供

七夕情人節即將到來，準備為情人挑選禮物的需求也逐漸增加不少，尤其金莎巧克力更可說是情人節禮物代名詞之一。OKmart根據門市資料顯示，情人節期間金莎系列商品業績可成長達5倍，即日起至8月14日推出「金莎情人夏日祭」，金莎指定品項任2件79折，OK App會員單筆消費任選2件金莎系列商品可至OKmart官網登錄發票抽「金莎巧克力100粒」、「OKmart禮券100元」、「OK Point點數600點」等獎項，讓酥脆濃郁的金莎巧克力獻上最誠摯的濃情蜜意。

在情人節這個甜蜜的節日，OKmart為了讓消費者盡情品嘗甜味，推出「經典可可」、「摩卡拿鐵」、「鴛鴦拿鐵」等3款OKCAFE最具代表性的甜蜜風味飲品，8月14日七夕情人節當天可享任選兩杯特價99元，讓每一對情侶都能用OKCAFE讓戀情加溫。

OKmart七夕情人節推薦「經典可可」、「摩卡拿鐵」、「鴛鴦拿鐵」等3款甜蜜風味飲品，8月14日七夕情人節當天任選兩杯特價99元。圖／OKmart提供
OKmart七夕情人節推薦「經典可可」、「摩卡拿鐵」、「鴛鴦拿鐵」等3款甜蜜風味飲品，8月14日七夕情人節當天任選兩杯特價99元。圖／OKmart提供

情人節 巧克力 七夕

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