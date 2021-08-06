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日本「麵匠」食譜／多層次享受：塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵

聯合報 / 布克文化／提供
書名／《日本丸龜製麵好味道，在家輕鬆做》、作者／丸龜製麵 麵匠 藤本智美／讚岐釜揚烏龍麵 丸龜製麵、譯者： 洪伶、圖／布克文化 提供
書名／《日本丸龜製麵好味道，在家輕鬆做》、作者／丸龜製麵 麵匠 藤本智美／讚岐釜揚烏龍麵 丸龜製麵、譯者： 洪伶、圖／布克文化 提供

「濃湯烏龍麵」據傳是因為沾麵的吃法太麻煩才誕生的，濃湯烏龍麵可添上牛肉、溫蛋或炸雞塊等，多彩的配菜組合，也是它的魅力。

【讚岐的基本款：濃湯烏龍麵】

鮮嫩多汁的炸雞塊佐大量的塔塔醬：塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵

●　材料（1人分）

冷凍烏龍麵 1塊

炸雞塊（材料與調理法請參考下方）…4 塊

水菜（切成４㎝長）…1/4 株

●　濃湯汁

麵味露（2倍濃縮）・水 各３大匙

味醂（微波爐加熱30 ~ 40 秒） ２小匙　

●　塔塔醬

美乃滋 ２大匙

洋蔥（切碎）２大匙

醃小黃瓜（切碎）１小匙

●　炸雞塊醬汁

醬油 １大匙

砂糖１小匙

佐料：柚子皮絲

●　做法

1.將炸雞塊的醬汁材料放進耐熱器皿中，不用保鮮膜，放進微波爐加熱15秒，放涼。將塔塔醬的材料攪拌均勻。

2.煮烏龍麵，用冷水沖洗，瀝乾水分後盛進碗中。倒進濃湯汁，放上炸雞塊和水菜。

3.在炸雞塊上淋上（1），添上佐料。

【炸雞塊】

●　材料（１人分）

雞腿肉（切４等分） 120g

(A) 醬油１/2 大匙

柚子果汁１小匙

柚子皮絲 少許

(B) 天婦羅粉25g

水 40 ml

油炸油 適量

●　做法

1. 將雞肉、A放進盆裡揉搓一下，放置15分鐘。擦去水分，額外撒上一些天婦羅粉。

2. 在另外一個盆裡將B混合，讓（1）全體沾一下。

3. 在鍋裡將油炸油加熱到170℃，放入油炸。

【以上摘文選自：《日本丸龜製麵好味道，在家輕鬆做：「麵匠」藤本智美精選62道 讚岐烏龍麵食譜》、作者：「麵匠」藤本智美 監修／讚岐釜揚烏龍麵 丸龜製麵、譯者：洪伶、出版社：布克文化 提供】

塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵。圖／布克文化 提供
塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵。圖／布克文化 提供
炸雞塊。圖／布克文化 提供
炸雞塊。圖／布克文化 提供

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