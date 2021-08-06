日本「麵匠」食譜／多層次享受：塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵

「濃湯烏龍麵」據傳是因為沾麵的吃法太麻煩才誕生的，濃湯烏龍麵可添上牛肉、溫蛋或炸雞塊等，多彩的配菜組合，也是它的魅力。

【讚岐的基本款：濃湯烏龍麵】

鮮嫩多汁的炸雞塊佐大量的塔塔醬：塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵

● 材料（1人分）

冷凍烏龍麵 1塊

炸雞塊（材料與調理法請參考下方）…4 塊

水菜（切成４㎝長）…1/4 株

● 濃湯汁

麵味露（2倍濃縮）・水 各３大匙

味醂（微波爐加熱30 ~ 40 秒） ２小匙

● 塔塔醬

美乃滋 ２大匙

洋蔥（切碎）２大匙

醃小黃瓜（切碎）１小匙

● 炸雞塊醬汁

醬油 １大匙

砂糖１小匙

佐料：柚子皮絲

● 做法

1.將炸雞塊的醬汁材料放進耐熱器皿中，不用保鮮膜，放進微波爐加熱15秒，放涼。將塔塔醬的材料攪拌均勻。

2.煮烏龍麵，用冷水沖洗，瀝乾水分後盛進碗中。倒進濃湯汁，放上炸雞塊和水菜。

3.在炸雞塊上淋上（1），添上佐料。

【炸雞塊】

● 材料（１人分）

雞腿肉（切４等分） 120g

(A) 醬油１/2 大匙

柚子果汁１小匙

柚子皮絲 少許

(B) 天婦羅粉25g

水 40 ml

油炸油 適量

● 做法

1. 將雞肉、A放進盆裡揉搓一下，放置15分鐘。擦去水分，額外撒上一些天婦羅粉。

2. 在另外一個盆裡將B混合，讓（1）全體沾一下。

3. 在鍋裡將油炸油加熱到170℃，放入油炸。