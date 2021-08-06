日本「麵匠」食譜／多層次享受：塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵
「濃湯烏龍麵」據傳是因為沾麵的吃法太麻煩才誕生的，濃湯烏龍麵可添上牛肉、溫蛋或炸雞塊等，多彩的配菜組合，也是它的魅力。
【讚岐的基本款：濃湯烏龍麵】
鮮嫩多汁的炸雞塊佐大量的塔塔醬：塔塔醬炸雞濃湯烏龍麵
● 材料（1人分）
冷凍烏龍麵 1塊
炸雞塊（材料與調理法請參考下方）…4 塊
水菜（切成４㎝長）…1/4 株
● 濃湯汁
麵味露（2倍濃縮）・水 各３大匙
味醂（微波爐加熱30 ~ 40 秒） ２小匙
● 塔塔醬
美乃滋 ２大匙
洋蔥（切碎）２大匙
醃小黃瓜（切碎）１小匙
● 炸雞塊醬汁
醬油 １大匙
砂糖１小匙
佐料：柚子皮絲
● 做法
1.將炸雞塊的醬汁材料放進耐熱器皿中，不用保鮮膜，放進微波爐加熱15秒，放涼。將塔塔醬的材料攪拌均勻。
2.煮烏龍麵，用冷水沖洗，瀝乾水分後盛進碗中。倒進濃湯汁，放上炸雞塊和水菜。
3.在炸雞塊上淋上（1），添上佐料。
【炸雞塊】
● 材料（１人分）
雞腿肉（切４等分） 120g
(A) 醬油１/2 大匙
柚子果汁１小匙
柚子皮絲 少許
(B) 天婦羅粉25g
水 40 ml
油炸油 適量
● 做法
1. 將雞肉、A放進盆裡揉搓一下，放置15分鐘。擦去水分，額外撒上一些天婦羅粉。
2. 在另外一個盆裡將B混合，讓（1）全體沾一下。
3. 在鍋裡將油炸油加熱到170℃，放入油炸。
【以上摘文選自：《日本丸龜製麵好味道，在家輕鬆做：「麵匠」藤本智美精選62道 讚岐烏龍麵食譜》、作者：「麵匠」藤本智美 監修／讚岐釜揚烏龍麵 丸龜製麵、譯者：洪伶、出版社：布克文化 提供】
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