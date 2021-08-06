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日本「麵匠」食譜／在家自製 熱騰騰的兩款蛋拌烏龍麵

聯合報 / 布克文化／提供
壽喜牛蛋拌烏龍麵。圖／布克文化 提供
壽喜牛蛋拌烏龍麵。圖／布克文化 提供

蛋拌烏龍麵：在釜揚烏龍麵系列中，蛋拌烏龍麵最受喜愛。

被烏龍麵的熱氣蒸得滑嫩的蛋白，和濃厚的蛋黃，與高湯醬油水乳交融，呈現最佳的美味！

【牛肉和蛋的最強組合：壽喜牛蛋拌烏龍麵】

●　材料（１人分）

冷凍烏龍麵 １塊

牛肉薄切片 100ℊ

蛋（常溫） １個

砂糖 ２小匙

麵味露（２倍濃縮） ２大匙

高湯醬油 適量

沙拉油 少許

佐料 蔥花

●　做法

1. 平底鍋加熱沙拉油，放進牛肉和砂糖拌炒。肉變色後，加進麵味露，讓食材沸騰一下。

2. 煮烏龍麵，瀝乾水分後，盛進碗中。

3. 把(1)加在麵上，中間弄一個凹洞，打一顆蛋進去。添上佐料，繞圈倒入適量的高湯醬油。

【用柴魚粉和辣油做出台灣風味：甜辣肉燥蛋拌烏龍麵】

●　材料（１人分）

冷凍烏龍麵 １塊

豬絞肉 80g

(A)醬油・味醂 各１大匙

砂糖 １小匙

温泉蛋 １個

日本大蔥（斜切薄片） 1/4 根（15g）

柴魚粉 ２小匙

辣油・高湯醬油 各適量

沙拉油 少許

●　做法

1. 平底鍋加熱沙拉油，放進絞肉拌炒，加進A繼續炒到材料的水分都蒸發為止。

2. 煮烏龍麵，瀝乾水分後盛進碗中。

3. 中央弄出一個凹洞，把溫泉蛋打進其中。

4. 在周圍放上(1)、日本大蔥、柴魚粉，添上佐料，繞著碗邊倒進辣油和高湯醬油。

【以上摘文選自：《日本丸龜製麵好味道，在家輕鬆做：「麵匠」藤本智美精選62道 讚岐烏龍麵食譜》、作者：「麵匠」藤本智美 監修／讚岐釜揚烏龍麵 丸龜製麵、譯者：洪伶、出版社：布克文化 提供】

書名／《日本丸龜製麵好味道，在家輕鬆做》、作者／丸龜製麵 麵匠 藤本智美／讚岐釜揚烏龍麵 丸龜製麵、譯者： 洪伶、圖／布克文化 提供
書名／《日本丸龜製麵好味道，在家輕鬆做》、作者／丸龜製麵 麵匠 藤本智美／讚岐釜揚烏龍麵 丸龜製麵、譯者： 洪伶、圖／布克文化 提供
壽喜牛蛋拌烏龍麵，在熱騰騰的麵上打個蛋格外誘人。圖／布克文化 提供
壽喜牛蛋拌烏龍麵，在熱騰騰的麵上打個蛋格外誘人。圖／布克文化 提供
甜辣肉燥蛋拌烏龍麵。圖／布克文化 提供
甜辣肉燥蛋拌烏龍麵。圖／布克文化 提供

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